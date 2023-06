Obras de Mestre Didi e Mônica Ventura representam a ancestralidade negra em Inhotim

“A noite suspensa ou o que posso aprender com o silêncio”, de Mônica Ventura, e “Mestre Didi - Os iniciados no mistério não morrem” foram os títulos dados para a mostra que o Instituto Inhotim inaugurou, no sábado, 27, na galeria Praça, organizadas por Igor Simões, curador convidado, e pela equipe curatorial do Inhotim. A exposição, parte do Programa Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra, dialoga com questões da ancestralidade e da religiosidade de povos afro-indígenas. São 26 obras do artista Mestre Didi - pertencentes à Coleção do Inhotim -, além de documentos, fotografias e conteúdo audiovisual que exploram a trajetória e importância dele para a arte brasileira e sua atividade de liderança religiosa no Candomblé.

Seu título, de acordo com o curador convidado Igor Simões, é um trecho de uma cantiga entoada durante as cerimônias fúnebres de um Ojé, sacerdote da tradição Egungun. O Instituto Inhotim tem exibido suas recentes aquisições, com foco na produção de autoria negra.

“A arte do Mestre Didi presente na mostra ratifica a missão da instituição de compartilhar essa produção com o grande público, sempre dialogando com as discussões presentes no campo da arte”, destaca o curador assistente do Inhotim, Deri Andrade. Obras audiovisuais do artista consagrado, que conviveu com Mestre Didi, Ayrson Heraclito, que integrou a equipe vencedora do prêmio Leão de Ouro da 8ª Bienal de arquitetura de Veneza, na Itália, estão presentes na mostra. Vale lembrar que ele também estará na 35ª Bienal de São Paulo, que acontecerá ainda este ano.

Monica Ventura destaca sua obra exposta. “Ela traz a ideia da Mãe Terra, da Mãe Natureza, a cor. Eu sou uma mulher que tem melanina, então eu queria entrar nesse espaço e não ser só uma pequena nesse espaço grande. Eu queria ocupar com o corpo e que que cor tem esse corpo? Marrom como a terra, como pessoas negras, indígenas”, afirma.

“Acredito, que estou expondo aqui pelo fato de eu ser uma artista afro jovem, portanto, é uma oportunidade de dar continuidade a um ciclo” acrescenta a artista.

As produções, que cercam a central, também trazem símbolos que dialogam com diversas religiões, representando búzios, um vórtice e uma imagem de proteção.

O instituto Inhotim é visto como um dos maiores museus a céu aberto da América Latina. Uma entidade privada, sem fins lucrativos, situada na cidade mineira de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte. Desde sua abertura ao público, em 2006, já recebeu mais de 3,5 milhões de pessoas de diversas nacionalidades. Conta com um acervo em exposição de cerca de 60 artistas, de 38 países diferentes.

Produzidas desde os anos 1960 até os dias atuais, as obras estão dispostas ao ar livre, exibidas em galerias. Das 23 galerias do Instituto, quatro são dedicadas a exposições temporárias: Lago, Fonte, Praça e Mata. Curadores como Jacopo Crivelli, curador geral da 34ª Bienal de São Paulo, já trabalharam lá.

A exposição segue até o primeiro semestre de 2024 e conta com o Patrocino Master da Shell por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.