Arte que pulsa de mãe para filho: Dona Socorro lança primeiro álbum

Não é à toa que Marcio Jardim é um dos mais importantes músicos do Pará, um dos integrantes do Trio Manari, recebe influência direta da mãe, Dona Socorro Jardim, 77 anos, que nesta quinta-feira (11) lança o álbum “Samba Afro-Amazônico” com oito faixas. O trabalho da artista ficará disponível nas principais plataformas digitais.

Márcio Jardim, diretor musical, explica que este é um disco de samba, onde a percussão está presente, assim como o sopro e o coro, mas tudo passou por um trabalho criterioso, começando pela curadoria das músicas. “As músicas precisavam ter a cara dela, precisaram ser adequadas para a voz dela. Foram muitas possibilidades até chegarmos a esse recorte de repertorio”, diz o músico, que também pontua outro desafio.

O trabalho chega com oito músicas assinadas por grandes compositores como: Ronaldo Silva, Renato Rosas, Adamor do Bandolim, Nego Dito e Magela, Almino Henrique, Dudu Neves e Allan Carvalho, Edinaldo Delgado (Bilão), Almirzinho Gabriel, Noca da Portela e Marco André.

VEJA MAIS

Dona Socorro diz que gostou de todas as músicas, mas cita em especial algumas, além da satisfação de ter trabalhado com esta equipe.

“Eu ensaiei com toda essa turma e fiquei muito feliz, porque eu não esperava o que aconteceu. Eu gostei de todas as músicas, mas tem umas que me tocam muito, como ‘O levante e o Amor – Hino Antifascista’(Almino Henrique); ‘Jardim Pandeiro’(Ronaldo Silva e Renato Rosas) e ‘Sabe Deus como Dói’ (Adamor do Bandolim, Nego Dito e Magela)”, diz a cantora.

A artista fala do sonho que está sendo realizado. “Eu nem sonhava em realizar esse trabalho. Sempre gostei de cantar, mas nunca sonhei em gravar, na minha cabeça sempre foi algo mais para brincar e de repente aconteceu. Eu fico grata por isso, né? Só tenho a agradecer aquele lá de cima, o maior é quem faz acontecer tudo. Eu espero que vocês (público) gostem do trabalho, das músicas também, e que com a ajuda de todos, esse trabalho possa continuar”, conclui Dona Socorro Jardim.

A produção musical é de Carlos Canhão Brito Jr, com gravação, mixagem e masterização, por Ziza Padilha, via Zarabatana Studio. “Quando conheci o Márcio (Jardim), o Morro do Pagode, casa de Samba de Dona Socorro, estava na ativa. A vi cantando lá algumas vezes, um astral incrível, sempre casa cheia, e agora depois de tantos anos poder produzir o 1º trabalho dela... é uma maravilha. Em breve queremos levar o Samba Afro Amazônico de Dona Socorro Jardim aos palcos”, diz o produtor Carlos Canhão Brito Jr. A produção é da produtora Holofote Virtual – Comunicação Arte Mídia.

Nascida em uma família de músicos no Maranhão, Dona Socorro veio morar em Belém do Pará, onde se envolveu com as rodas de Samba e acabou influenciando seu filho, o músico

percussionista Márcio Jardim, fundador do Trio Manari, que criança já via a movimentação das rodas de samba da mãe. “Desde pequena, eu sempre gostei de cantar, mas no samba mesmo, foi depois que cheguei aqui em Belém, que comecei a me entrosar. As pessoas me pediam canjas e

fui cantando nas rodas. Depois, meu filho é quem me levava quando ia tocar nos lugares”, explica Dona Socorro.

Serviço

Lançamento de Samba Afro Amazônico, de Dona Socorro Jardim. Dia 11 de maio, em

todas as plataformas de música.