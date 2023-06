Arraial do Pavulagem: arrastões 2023 saem da Praça da República; veja a programação deste domingo

Diferentemente de outros anos, quando saíram da Escadinha da Estação das Docas, os tradicionais Arrastões do Pavulagem de 2023 têm concentração na Praça da República, que fica localizada no centro histórico de Belém, entre os bairros da Campina, Reduto e Nazaré. O Arrastão do Pavulagem é uma das manifestações culturais mais populares do Pará, reunindo, nas manhãs de domingo da quadra junina, no centro da capital paraense, milhares de brincantes no cortejo do grupo Arraial do Pavulagem.

Neste ano, o tema é "Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um Mundo de Paz", numa realização do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia e Programa Semear; co-patrocínio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Governo do Pará e Prefeitura de Belém (por meio da Fundação Cultural do Município de Belém - Fumbel).

Na manhã deste domingo (11), o 1º cortejo tem expectativa de 35 mil pariticpantes e será com a seguinte programação:

O cortejo desce a Presidente Vargas e segue pela Rua Municipalidade. A conclusão é na Praça Waldemar Henrique, com show da banda Arraial do Pavulagem e convidados.

- Concentração: a partir das 08h (na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz)

- Roda cantada: 09h

- Saída do cortejo: 10h - o cortejo desce a Presidente Vargas e segue pela Rua Municipalidade

- Chegada do cortejo: 11h (Praça Waldemar Henrique) - com show da banda Arraial do Pavulagem e convidados.

- Término da programação: 14h

Praça Waldemar Henrique

A Praça Waldemar Henrique foi ambientada e tem uma decoração especial para receber os pavuleiros. A temática da decoração traz uma poética que remete ao dia e à noite de São João. O idealizador Célio Ferreira e sua equipe de ornamentação, todos da cidade paraense de Augusto Corrêa, montaram uma grande arte visual no espaço que recebe o público para o show da banda Arraial do Pavulagem no fim dos cortejos.

Batalhão da Estrela

O Batalhão da Estrela é o famoso grupo oficial de pessoas que tocam e fazem performances durante os cortejos dos Arrastões do Pavulagem. É formado por iniciantes que participaram do período de Oficinas do Pavulagem pela primeira vez e por iniciados (brincantes que já participaram dos Arrastões em outros anos). São brincantes de Perna de Pau, Dança e Percussão, além de músicos de instrumentos de sopro, Banjo e outros.

Também estarão presentes no cortejo em seções diferentes: os Cavalinhos (crianças que participam sob supervisão de adultos), os Vaqueiros e figuras inspiradas em festejos juninos tradicionais - como o Pirô, os Cabeçudos e, claro, o Boi Pavulagem (que brilha muito nas ruas junto com o Boi Malhadinho).