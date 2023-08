Ana Maria Braga fora do Mais Você? Apresentadora pode deixar o programa; veja quem será a substituta

Em um futuro não muito distante, o programa "Mais Você" pode não contar mais com a apresentação de Ana Maria Braga. Segundo o jornal Extra, a apresentadora se despede da TV Globo em 2024, após 25 anos na emissora. A notícia pegou o público de surpressa, mas as especulações sobre quem será a substituta já começaram.

A apresentadora, que completará 75 anos também em 2024, superou inúmeros desafios pessoais durante o comandodo programa matinal na TV aberta, incluindo batalhas contra o câncer e a perda de seu parceiro Tom Veiga, que dava voz ao mascote Louro José.

Agora, ela planeja dedicar mais tempo a si mesma e aos cuidados com a saúde, para a família e também para explorar novos destinos em viagens. No entanto, com a saída de Ana Maria Braga, a emissora terá o desafio de encontrar alguém com a mesma alegria e carisma que conquistaram o público fiel do Mais Você.

Quem ficará no lugar de Ana Maria Braga

Embora seja uma procura difícil, a Globo já mencionou alguns nomes que poderiam assumir o comando do programa matinal. Paola Carosella, conhecida por seu trabalho como chef de cozinha e jurada de reality shows culinários, foi um dos nomes citados para substituir Ana Maria Braga. A cozinheira já participou do Mais Você como convidada e agradou o público.

Rita Lobo, renomada chef e apresentadora de programas gastronômicos, e até mesmo Eliana, que sempre apresentou programas de assuntos variados, também foram citadas como possíveis candidatas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)