Andressa Urach volta às redes sociais e anuncia novo nome artístico

Afastada das redes sociais desde o início do mês, a modelo e influenciadora digital Andressa Urach, 35, voltou às suas páginas oficiais nesta sexta-feira (22) para anunciar que adotou um novo nome. A partir de agora, ela se chamará Andressa Fênix.

Na legenda da publicação, em que aparece produzida e usando um casaco de pele, ela escreveu: "Vou mudar meu nome? Meu nome a partir de hoje é Andressa Fênix".

A escolha pela nova denominação artística foi elogiada pelos fãs da modelo. "Renasce das cinzas como uma fênix", disse uma seguidora. "Maravilhosa amigaaaaaaaa! Tô mais apaixonada que nunca minha fênix! Te amo", declarou outra.

Andressa foi internada às pressas no dia 15 deste mês em uma clínica de Porto Alegre (RS) por conta de uma pedra nos rins. A modelo recebeu alta no dia 19 e estava se recuperando, mas voltou ao hospital nesta quinta-feira (21) com quadro de pielonefrite, infecção nos rins causada por bactérias presentes no canal urinário.

Enquanto estava internada, Urach teve suas contas derrubadas por conta de denúncias sobre os conteúdos sensuais, o que gerou um sério prejuízo financeiro para a influenciadora. Na quinta-feira (21), ela usou a página do filho, Arthur Urach, para tranquilizar os seguidores: "Sei que vocês estavam preocupados comigo, afinal as minhas contas caíram, estão em análise. Então, vim aqui informar que está tudo bem [...] Devo ganhar alta amanhã ou no sábado", afirmou.

Após um perído de espera pela análise da Meta, empresa que administra o Instagram, ela conseguiu recuperar o seu perfil na plataforma nesta sexta-feira (22) e aproveitou para compartilhar um ensaio fotográfico feito para anunciar um novo projeto que, segundo Andressa, pode reverter o impacto desse período ausente das redes em suas finanças.

“Tenho investido na área de empreendedora. Nesta empresa, tenho um sócio, o Anderson Nogueira. As pessoas podem esperar liberdade com este novo lançamento. Tem tudo a ver com a queda das minhas redes. Não posso falar muito ainda, mas haverá mais liberdade para os meus fãs e seguidores”, explicou.

Urach acredita que deve receber alta antes da terça-feira (26), quando vai promover uma festa com o influencer Anderson Nogueira no Espaço Metrópole, em São Paulo, para anunciar o novo projeto que promete contornar essa falta de liberdade para postar conteúdos sensuais.