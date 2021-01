Ana Maria Braga aparece com novo visual e é criticada nas redes sociais

A apresentadora do “Mais Você” apareceu nesta sexta-feira (8) com um novo visual. Ana Maria Braga estava usando dreads loiros enquanto apresentava o programa diretamente de Maresias, no litoral de São Paulo, onde tem uma casa de praia.

Nas redes sociais, Ana brincou sobre o novo visual que, segundo ela, está ligado ao lugar no qual ela se encontra. “Já adotei esse novo visual, estou comprando um ukulele, acho que estou pronta, hein”, escreveu ela na legenda da foto.

O novo visual despertou reações do público, que se dividiu entre os que cutriam o novo visual da apresentadora e os que não viram a iniciativa de uma forma positiva, acusando uma apropriação cultural por parte da loira, já que os dreads são ligados à história e cultura negra e, mais do que um estil, constituem um símbolo de luta e resistência.