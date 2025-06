Altas Horas de hoje traz Leticia Sabatella, Gabz e Érico Brás como convidados

O Altas Horas de hoje, sábado, 21, traz como convidados os atores Alessandra Maestrini, Leticia Sabatella, Klara Castanho, Sophia Abrahão, Zezé Polessa, Érico Brás e Gabz. Cada um deles se apresentará em homenagem a grandes nomes da música.

Eles cantam, respectivamente, as seguintes músicas: Se Eu Quiser Falar com Deus (Gilberto Gil), O Bem (Arlindo Cruz), Eu Sei de Cor (Marília Mendonça), Agora Só Falta Você (Rita Lee), O Barquinho (Nara Leão), Faraó, Divindade do Egito (Margareth Menezes) e Volta Por Cima (Elza Soares).

Apresentado por Serginho Groisman, o Altas Horas de hoje vai ao ar na TV Globo a partir das 22h40, após a novela Vale Tudo.