Alok fará o maior show de sua carreira, gratuito e na Praia de Copacabana, saiba mais

O DJ Alok anunciou o “maior show” de sua carreira e acontecerá no dia 26 de agosto deste ano, na praia de Copacabana em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ). O artista declara que será até maior do que o tradicional Réveillon de Copacabana. Entre as atrações, estão as baterias das escolas de samba do Rio e terá uma mega estrutura tecnológica.

Alok publicou onte, 27, em seu Instagram um vídeo convidando o público ao que ele intitula o "show do século". Confira o vídeo: