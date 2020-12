Alok confunde americanos com teste de luzes: ‘Invasão alienígena'

Alok compartilhou com os seguidores uma situação que aconteceu enquanto o DJ testava lasers para um videoclipe nos Estados Unidos. Os moradores do local se assustaram com as luzes e acreditavam se tratar de algo extraterrestre.

"Eu estava fazendo testes do nosso laser, lá nos EUA, no norte da Califórnia, em Sacramento, e vários moradores ficaram intrigados, começaram a gerar várias especulações nas redes sociais, muitos deles ligaram para polícia. A polícia foi bater lá, porque estavam achando que era invasão alienígena, várias histórias loucas", contou o DJ em uma sequência de stories do Instagram.

O DJ afirmou que como tinha todas as autorizações para realizar os testes, ficou tudo bem e os testes puderam continuar.