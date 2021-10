Aline Riscado está sendo processada por descumprimento de contrato

A atriz e digital influencer Aline Riscado está sendo processada e cobra multa por descumprimento contratual. De acoprdo com a colunista Fábia Oliveira a Dmg Comércio e Serviços acionou a Justiça de São Paulo para pedir devolução de valores pagos à influenciadora.

No contrato, ficou estabelecido que Aline Riscado receberia um cachê de R$ 60 mil, em três parcelas de R$ 20 mil cada. As postagens e divulgações seriam de forma quinzenal, ou seja, duas vezes ao mês, e equivaleria a R$ 10 mil por postagem, com produtos previamente indicados.

À Justiça, a empresa afirma que teria pago em fevereiro, R$ 20 mil, e no mês de março outra parcela no mesmo valor. Entretanto, uma única postagem de stories teria sido feita em fevereiro em sua rede social Instagram.

Antes de entrar na Justiça, no mês de abril, uma notificação extrajudicial foi enviada a atriz, e o pedido era unicamente para a devolução de R$ 20 mil pagos, de forma amigável e sem aplicação de multa, mas sem êxito.