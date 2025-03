Aline Campos relata que passou por remoção de lesão pré-cancerígena causada por HPV; veja

A atriz Aline Campos revelou, nesta sexta-feira (07), que passou por uma cirurgia em fevereiro deste ano para remover uma lesão pré-cancerígena causada pelo HPV (Papilomavírus Humano). Por meio de um post nas redes sociais, a modelo explicou que, se não tivesse identificado a lesão a tempo, ela poderia ter evoluído para um câncer.

Aline compartilhou a informação como forma de conscientizar as mulheres sobre a importância dos cuidados preventivos, aproveitando o Março Lilás, campanha que destaca a prevenção do câncer de colo do útero. Segundo a atriz, a cirurgia foi um sucesso, e ela reforçou a necessidade da prevenção, deixando um alerta aos seguidores.

"Mês passado, precisei fazer uma cirurgia para remover uma lesão pré-cancerígena no colo do útero, causada por um vírus que, até então, estava silencioso no meu corpo: o HPV. Você sabia que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas terão contato com esse vírus em algum momento da vida? Muitas nem imaginam que estão infectadas, pois, na maioria das vezes, ele não apresenta sintomas — como aconteceu comigo."

"O problema é que alguns tipos do HPV podem causar lesões graves, como foi o meu caso, e até evoluir para um câncer de colo do útero. O motivo de compartilhar essa experiência é mostrar que a doença pode ser evitada, e há diversas formas de se proteger. O uso do preservativo, a vacinação contra o HPV e exames de rotina, como o papanicolau e a colposcopia, são essenciais para a prevenção. Se eu tivesse me atentado a esses cuidados antes, talvez não precisasse passar pela cirurgia. Por isso, estou aqui para alertar você: a sua história pode ser diferente. Graças a Deus, minha cirurgia foi um sucesso, mas a prevenção está ao nosso alcance", disse a atriz

Na legenda da publicação, Aline reforçou o alerta: "Março Lilás nos lembra da importância da prevenção do câncer de colo do útero! No mês passado, passei por uma cirurgia para remover uma lesão pré-cancerígena. Se não tivesse identificado a tempo, essa lesão poderia ter evoluído para um câncer.

"Por isso, cuide-se! Faça seus exames regularmente (o ideal é a cada seis meses), use preservativo e tome a vacina contra o HPV. Mesmo após ter detectado o vírus, tomei a vacina, pois ela protege contra vários tipos do HPV. Vá ao médico e previna-se! Sua saúde vem em primeiro lugar", finalizou a artista.