Além de Del Nero e Cher: veja casais famosos com décadas de diferença de idade

A cantora Cher viralizou na última semana após assumir o namoro com um rapper 40 anos mais novo. Ela, com 76 anos, vive um romance com Alexander Edwards, de 36. A artista rebateu as críticas: "Eu ligo o f*da-se para o que as pessoas pensam". Além dela, famosos como Marco Polo Del Nero, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também foram assunto por namorar pessoas muito mais novas. Veja a lista.

Confira os famosos que namoram pessoas muito mais novas

Gilberto Gil e Flora Gil

O cantor Gilberto Gil, de 80 anos, é casado com Flora Gil, de 62. O casal tem 18 anos de diferença.

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

A atriz Catherine Zeta-Jones, de 53 anos, é casada com o ator Michael Douglas, de 78 anos. Eles têm 25 anos de diferença.

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha

A apresentadora Fátima Bernardes tem 60 anos e o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha tem 35 anos. Eles têm 26 anos de diferença.

Caetano Veloso e Paula Lavigne

O cantor Caetano Veloso tem 80 anos e sua esposa, a empresária Paula Lavigne tem 53 anos. Eles têm 26 anos de diferença.

Holland Taylor e Sarah Paulson

A atriz Holland Taylor, de 79 anos, vive um romance com a também atriz Sarah Paulson, de 47. Elas têm 32 anos de diferença.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert

O empresário Roberto Justus tem 67 anos e é casado com Ana Paula Siebert, de 34 anos. Eles têm mais de 30 anos de diferença.

Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega tem 86 anos, e a médica Renata Domingues, 44 anos. Eles têm 43 anos de diferença.

Marco Polo del Nero e Clara Brasil

Com 50 anos de diferença, Marco Polo Del Nero tem 81 anos e Clara Brasil tem 31.

José de Abreu e Carol Junger

José de Abreu, de 76 anos, namora a maquiadora Carolynne Junger, de 24 anos. Eles têm 52 anos de diferença.