Aldo Rebelo lança livro 'Amazônia, a maldição das Tordesilhas – 500 anos de cobiça internacional'

Obra reforça a importância a defesa incansável do autor pela preservação e soberania da região

O Liberal
fonte

Aldo Rebelo escreveu “Amazônia, a maldição das Tordesilhas – 500 anos de cobiça internacional” (Divulgação)

No dia 13 de novembro, a partir das 09h, será realizado, na COP 30, o lançamento do livro “Amazônia, a maldição das Tordesilhas – 500 anos de cobiça internacional”, escrito pelo ex-ministro, Aldo Rebelo. A obra, publicada pela editora Arte Ensaio, se aprofunda na história da Amazônia e explora sua importância estratégica para o Brasil e para o mundo.

Ao longo das páginas, Aldo destaca as diversas características da Amazônia, desde sua rica biodiversidade até seu potencial para o desenvolvimento econômico sustentável. O autor não só aborda eventos históricos marcantes, como a resistência indígena e as tentativas de ocupação estrangeira, mas também apresenta as conquistas e desafios enfrentados pela região ao longo dos séculos. O autor faz uma análise profunda sobre as razões por trás da cobiça internacional pela região – que incluem desde os recursos naturais até a localização estratégica.

A FSB Holding, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro são patrocinadoras da publicação.

Ao longo da obra, Rebelo destaca figuras históricas, que moldaram a história local, como Orelana, Ajuricaba e Pedro Teixeira, e oferece um olhar intenso sobre a trajetória da Amazônia e suas lutas. Ele reforça a importância desse passado e reitera que a proteção e preservação da região são inegociáveis para os brasileiros. Numa época em que os interesses internacionais são cada vez mais evidentes, este livro é um chamado à ação, pois fortalece que a Amazônia jamais será patrimônio da humanidade, mas sim um tesouro soberanamente brasileiro.

image Livro “Amazônia, a maldição das Tordesilhas – 500 anos de cobiça internacional” do autor Aldo Rebelo (Divulgação)

 

 

