“O Profeta” retorna aos palcos de Belém; Lúcia Helena Galvão fala sobre felicidade em palestra

O espetáculo “O Profeta” retorna aos palcos de Belém nesta semana, no Theatro da Paz, nos dias 24 e 25 de novembro (sexta-feira e sábado). Lúcia Helena Galvão e Luiz Antônio Rocha são responsáveis pela peça. As sessões iniciam às 20h e os ingressos já estão à venda. Clique aqui para conferir.

Escrito pelo libanês Khalil Gibran, “O Profeta” completa 100 anos em 2023. Com 26 capítulos, o livro fala sobre vida, amor, alegria, tristeza, bem, mal e outros assuntos voltados à experiência humana. A obra, escrita originalmente em inglês, desenvolve-se em reflexões e meditações universais.

A adaptação teatral conta com Lúcia Helena Galvão, filósofa, professora, escritora, poeta e palestrante, e Luiz Antônio Rocha, encenador e diretor. O músico e cantor libanês Sami Bordokan é responsável por direcionar o enredo do espetáculo com alaúde - instrumento musical com onze cordas, geralmente. Sami reúne referências da música clássica árabe, do canto bizantino, do Sufismo, do flamenco e da música popular brasileira em seu estilo. Na peça, ele é acompanhado por seu irmão William Bordokan tocando flauta nay, rabab e derbak.

O processo de adaptação da obra não foi fácil, segundo Luiz Antônio. O diretor explica que Lúcia Helena ficou responsável pela releitura filosófica de 16 ensaios do livro. “Dos 16 ensaios, optamos por fazer 12, pois 12 foram os anos que o Profeta esteve na Cidade Orphalise e, como o próprio texto diz, ‘doze é um ciclo completo, uma vida, os 12 meses do ano, as 12 horas do dia e da noite, os 12 signos do zodíaco’”, relata Luiz.

Lúcia Helena Galvão é a autora da adaptação do livro aos palcos. A filósofa apresenta a palestra “O que precisamos saber sobre a felicidade”, na sábado (25), às 10h, também no Theatro da Paz. A exposição analisa o conceito de felicidade sob a ótima de filósofos conhecidos na história e apresenta ao público as variadas visões sobre o tema.

Voluntária há mais de 30 anos na Escola de Filosofia Nova Acrópole, Lúcia Helena é autora de seis livros voltados à Filosofia: "Sonhos trilhando o tempo", "Aroma do Lótus", "Observações Matinais", "Instantes de um tempo interior", "Para entender o Caibalion" e "Uttara Gita”. A música “Prudência”, cantada por Zizi Possi, é de autoria de Lúcia Helena. No campo teatral, além do roteiro de “O Profeta”, ela escreveu “Blavatsky, a voz no silêncio”.

Apesar de dentre todos os capítulos de reflexão de “O Profeta” os mais conhecidos serem “Amor” e “Filhos”, Luiz Antônio considera “Dor” e “Morte” os mais tocantes. “Gosto de falar sobre existência, sobre vida e morte, sobre o que estamos fazendo aqui. Tento de alguma forma responder minhas questões pessoais com o meu trabalho”, diz.

No centenário da obra, Luiz Antônio fala que ela continua encantando gerações e mostra a atualidade dos escritos em um momento conturbado no planeta. O diretor ressalta que os pedidos do público para retorno da peça a Belém é motivo de grande alegria. “A peça sempre muda, amadurece, sempre criamos algo novo, uma música nova, mas com certeza muita beleza, música, alegria e esperança num mundo melhor e mais justo”, conclui.

SERVIÇO

Espetáculo “O Profeta”

Local: Theatro da Paz (Rua da Paz S/N - Centro - Belém-PA)

Datas: 24 e 25 de novembro

Horário: 20h

Ingressos à venda na bilheteria física e virtual do teatro. Confira.

Palestra “O que precisamos saber sobre a Felicidade”, com Lúcia Helena Galvão

Local: Theatro da Paz (Rua da Paz S/N - Centro - Belém-PA)

Datas: 25 de novembro.

Horário: 10h

Ingressos à venda na bilheteria física e virtual do teatro. Confira.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)