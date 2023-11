Inscrições para o XV Festival de Dança de Tucuruí encerram nesta sexta-feira (24)

As inscrições para o XV Festival de Dança de Tucuruí (FESDANTUC) encerram nesta sexta-feira (24). O evento ocorre entre os dias 29 de novembro e 02 de dezembro, sendo promovido pelo Departamento Municipal de Cultura da Prefeitura de Tucuruí. O FESDANTUC vai distribuir, no total, R$ 45.300,00 em premiação.

Bailarinos, dançarinos e companhias de dança de todas as faixas etárias podem se inscrever no festival gratuitamente. Para garantir a participação, basta se direcionar à Praça do Centro de Arte e Esporte Unificado de Tucuruí (CEUs) ou entrar em contato pelo número (94) 98140-1286.

Neste ano, o FESDANTUC inclui a modalidade Dança do Brega. Desta maneira, o festival reconhece a importância do estilo musical como manifestação artística e histórica do Estado do Pará. Para essa categoria, o dançarino e coreógrafo Rolon Ho é jurado e ministra oficina de Dança do Brega no dia 28 de novembro.

Além do Brega, outras modalidades são aceitas no evento, como Contemporânea, Danças Urbanas, Folclore/Populares Nacional e Internacional, Balé Clássico de Repertório.

Os candidatos do festival devem seguir as exigências da regulamentação. Confira aqui.

Quais os critérios avaliados?

Entre os critérios avaliados estão a técnica, a coreografia e a qualidade cênica. Para se inscrever, é preciso ter em mãos documento de identificação com foto.

SERVIÇO

XV Festival de Dança de Tucuruí

Data: 29 de novembro a 02 de dezembro

Inscrições presenciais: Praça do Centro de Arte e Esporte Unificado de Tucuruí (Rua Dois, 685 - Santa Monica - Tucuruí, Pará)

Inscrições online: (94) 98140-1286

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)