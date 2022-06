O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (04)

MÚSICA

Aparelhagem

| O quê: Lançamento da Furioso Carabão - O Máximo

| Onde: Via Show (Av. Augusto Montenegro)

| Hora: 20 horas

| Informações: 993387191

Castanho

| O quê: Shows da banda Tamo Junto, Henrique Neves e DJ Brvna

| Onde: Castanho Club (Av. Conselheiro Furtado, 2862)

| Ingressos: Entrada gratuita até 22:30 horas

| Informações: @castanhoclub

Lambateria

| O quê: Arraiá Lambateria com shows de DJ Rebarbada, Félix Robatto e Sabino do Acordeon

| Onde: Black Pub (Tv. We Sessenta e Oito, 402)

| Hora: A partir das 21h

| Informações: @blackpuboficial

Biruta

| O quê: Arraiá da Diva, com shows de Tamo Junto, Karol Diva, Nosso Tom, MC Loro, Luann Kassio e Hugo Santos

| Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130)

| Informações: @acaibiruta

Mormaço

| O quê: Kauffezeira Junina com diversos shows

| Onde: Mormaço Bar e Arte (R. Carneiro da Rocha, 1)

| Hora: 22 horas

| Informações: (91) 98433-6742

Ananindeua

| O quê: Shows de Willian César e Christiano, Layna Bellini e DJ Hiroshi

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Hora: 19h

| Informações: @santafehouse_

Junino

| O quê: Arraial da Cidade com shows do Arraial do Pavulagem, Eduardo Du Norte e Os Tambores Encantados, Quadrilha Maluca da Layse e Os Sinceros, DJ Jack Sainha e DJ Me Gusta

| Onde: Insano Marina Club (Rua São Boaventura, 268)

| Hora: A partir das 16 horas

| Ingresso: A partir de R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 98213-6071 / 98158-0829

Samba

| O quê: Show de Gabriel Xavier

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19h30

| Informações: @casa.namata

Manga Rock

| O quê: Shows de Marcelo Kahwage, Aline Alves e banda Georocks

| Onde: Manga Jambu (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: 18h

| Gênero: Pop Rock

| Informações: @mangajambubar

Cervejaria Oficial

| O quê: Baile Oficial com shows de banda Warilou e Markinho Duran

| Onde: Cervejaria Oficial (R. Antônio Barreto, 1176).

| Gênero: Rock e regional

| Informações: @oficialumarizal / (91) 98260-0374 ou 98401-6787

Baile

| O quê: Baile “Onde é que eu vou parar”, com Felipe Cordeiro e Baile do Mestre Cupijó

| Onde: Rebujo (R. São Boaventura, 171)

| Ingressos: Vendas no Sympla

| Informações: @rebujoo

Tributo

| O quê: Noite de tributos a 3 bandas de metalcore, com shows de DJ Junior Soares e banda Wrath

| Onde: Studio Pub (R. Pres. Pernambuco, 277)

| Hora: 20 horas

| Informações: @studiopubbelem

TEATRO E DANÇA

Buarque-se

| O quê: Apresentação do espetáculo “Buarque-se”

| Onde: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso)

| Hora: 19:30 horas

| Informações: @teatrosesipa

Paulo Gustavo

| O quê: Danilo Couto em “Minha Vida Para Sempre Uma Peça: Um Tributo a Paulo Gustavo''

| Onde: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bitencourt, 650)

| Hora: 20 horas

| Informações: @sigateatro

Infantil

| O quê: A peça “O Rei da Selva” será apresentada

| Onde: Teatro do Bosque (Av. Centenário, 1052)

| Hora: 17 horas

| Informações: @teatrobosquegraopara

Peça

| O quê: A peça “Muito Além da Lenda” será apresentada

| Onde: Teatro do Bosque (Av. Centenário, 1052)

| Hora: 19 horas

| Informações: @teatrobosquegraopara

EXPOSIÇÕES

Amazônia

| O quê: Exposição "Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design e Música”

| Onde: Estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário (Belém)

| Hora: Terça a domingo das 16h às 22h

| Quando: Até 19 de junho de 2022

| Ingresso: gratuito

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Desnudo

| O quê: A exposição "Desnudo” está aberta ao público

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Quando: Até 1º de julho

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br