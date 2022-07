O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta terça-feira (12)

MÚSICA

Rock Clássico

| O quê: Solo Acoustic Classic Rock com Claudio Wallace

| Onde:Praça de Alimentação dso Shopping Bosque Grão Pará (Av. Centenário, S/N - Belém)

| Hora: 12 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Rock Clássico no formato acústico/banda, com repertório que passeia por U2, Beatles, Pink Floyd, Nirvana, Bread, Simon and Garfunkel, Elton John, Queen, Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Dylan e outros grandes nomes do Rock, além de músicas autorais.

| Informações: @claudiowallaceoficial

Regional

| O quê: Terça do Litrão com show da banda Luau Reggae

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 7 (couvert artístico)

| Gênero: Reggae

| Informações: @espaco_cultural_apoena

EXPOSIÇÕES

Cotidiano

| O quê: Exposição “Um Olhar Cotidiano”

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas, 800, Campina)

| Hora: Das 9 às 17h (segunda à sexta-feira)

| Quando: Até 19 de agosto

| Ingresso: Acesso gratuito

Fotoativa

| O quê: Exposição "Território Inventado"

| Onde: Associação Fotoativa (Praça das Mercês, no 19 – Cidade Velha)

| Quando: De 9/07 até 20/08 - de terça a sexta, das 15h às 18h, sábados das 10h às 14h. Com opção de agendamento (de 18 a 31 de julho a Fotoativa estará fechada)

| Hora: De 10 às 14h

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @fotoativa

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

LITERATURA E ARTE

Mostra

| O quê: Mostra de Aniversário Cine Líbero Luxardo 36 anos com exibição de produção audiovisual paraense

| Onde: Cine Líbero Luxardo - Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré)

| Quando: Até 13 de julho de 2022

| Informações e programação completa: http:// www.fcp.pa.gov.br/.

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br