O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta sexta-feira (22)

MÚSICA

Por-do-Sol

| O quê: Show do grupo Frutos da Terra

| Onde: Restaurante Ná Maré (Rua São Boaventura, n° 112)

| Hora: A partir das 18 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Carimbó

| Informações: @restaurantenamare

Carimbó

| O quê: Show de lançamento do single/webclipe "Iansã" do Conjunto Caruana e DJ Gabi Matos

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Sexta Flash

| O quê: Sexta Flash com RP2 e MUVI

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Rock

| O quê: Show de Megafone Band Duo

| Onde: Café Santo (Boulevard Castilho França, 504)

| Hora: A partir das 20 horas

| Gênero: Rock

| Informações: @cafesantooficial

Cover

| O quê: Muse, Radiohead e Codplay Cover + DJ Junior Soares

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$15 com vendas no Sympla e no local

| Informações: @studiopubbelem

Marcantes

| O quê: Festa Marcantes de Verão com show de Lucyan Costa e DJ Raul Bentes

| Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 – Cidade Velha)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$15 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: @lucyancosta / (91) 99265-2107

Verão

| O quê: Vitrine de Verão com show de Igor Ramos, Guilherme e MC Gasparzinho

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo e Eletrônica

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

BALNEÁRIOS

Ourém

| O quê: XXXVI Festival da Canção Ouremense com shows de Orquestra Aerofônica + Layse e Os Sinceros (22) e Sandra de Sá (23).

| Onde: Concha Acúsitica de Ourém

| Quando: 21 a 23 de julho de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @festivaldeourem

Canaã dos Carajás

| O quê: Sessão gratuita de cinema com exibição do filme “Território do Brincar”, de Renata Meirelles e David Reeks

| Onde: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (Rua das Esmeraldas, 141, no Jardim das Palmeiras - Canaã dos Carajás)

| Hora: 19 horas

| Informações: (94) 99220-3451

Marudá

| O quê: Festival de Verão de Marudá “Pé na Areia” com apresentações de Jesus Luz, Aldair Playboy, banda Bregaço, Navibe, Play 7, Vini Oliveira e mais.

| Onde: Praia de Marudá - Marudá

| Quando: De 22 a 24 de julho de 2022

| Estilo: Diversos

| Informações: @_penaareiamaruda

Mosqueiro

| O quê: Show da banda Pixote

| Onde: El Raton (Tv. Siqueira Mendes, 23 – Vila – próximo ao trapiche - Mosqueiro)

| Hora: A partir das 22 horas

| Ingresso: A partir de R$ 30 (vendas online)

| Gênero:Pagode

| Informações: @elraton_orlaa

Salinas 1

| O quê: Salzeiro com shows de Nosso Tom, Baladeros, Tamo Junto e Victor & João Paulo

| Onde: Biruta Charm (Salinópolis)

| Quando: 22 e 29 de julho de 2022

| Hora: A partir de 16 horas

| Ingresso: A partir de R$ 30

| Informações: (91) 99309-7794

Salinas 2

| O quê: Festival Pé na Areia em Salinas com shows de Wesley Safadão, Leo Santana, Rogerinho, Jorge & Mateus e mais

| Onde: Praia do Atalaia (Salinópolis)

| Quando: 22 e 23 de julho de 2022

| Hora: A partir de 21 horas

| Ingresso: A partir de R$ 60 (venda online)

| Informações: @bisentretenimento

Santarém

| O quê: Lançamento do Tema 2022 do Boto Cor de Rosa

| Onde: Galpão de Artes Encarnado em Alter do Chão

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: (93) 99197-2565 e (93) 09104-2022.

TEATRO E DANÇA

Musical

| O quê: Espetáculo "As Seis Rainhas - Um Musical Histórico"

| Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina)

| Hora: 19h30

| Quando: 22 e 23 de julho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 25 (venda online)

| Informações: @swamstudios

EXPOSIÇÕES

Cotidiano

| O quê: Exposição “Um Olhar Cotidiano”

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas, 800, Campina)

| Hora: Das 9 às 17h (segunda à sexta-feira)

| Quando: Até 19 de agosto

| Ingresso: Acesso gratuito

Ilhados

| O quê: Exposição "Olhares Ilhados" de Evna Moura

| Onde: Galeria Theodoro Braga no Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré)

| Quando: Até 26 de agosto de 2022

| Hora: De segunda à sexta até 19h

| Ingresso: Gratuito

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br

INFANTIL

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

COLÔNIA DE FÉRIAS

| O quê: Colônia de Férias Casa SOMA Cultural com oficinas artísticas, contação de histórias e recreação

| Onde: Casa Soma fica (Tv. Cap. Pedro Albuquerque, 395 - Cidade Velha)

| Quando: De 19 a 21 de julho, para crianças de 4 a 7 anos; e de 26 a 28 de julho, para crianças, de 08 a 12 anos, sempre das 14h às 18h

| Informações: (91) 99273-3894

LITERATURA E ARTE

