Cantora Bia Dourado apresenta show Muitas Eras, Uma Voz - Outras Histórias Cantadas em Belém

A cantora paraense Bia Dourado apresenta, neste sábado (17), o show "Muitas Eras, Uma Voz - Outras Histórias Cantadas por Bia Dourado" no palco do Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Para agitar a noite, a artista leva ao palco variadas músicas que marcaram gerações, fazendo uma viagem entre canções de sucesso dos anos 1920 aos dias atuais.

Bia não vê a hora de subir aos palcos para apresentar seu show repleto de canções importantes em sua vida. "Estou ansiosa demais! Acho que de todos os repertórios, esse foi o meu favorito. Todas as músicas escolhidas são cheias de significados para mim. Tenho certeza que o público vai amar e se identificar muito também. Está imperdível!", garante a artista.

Para 1h30 de show, a paraense adianta que, além de revisitar os sucessos cantados por outros artistas, várias canções autorais também vão integrar a noite agitada no Teatro Margarida Schivasappa que contará com duas participações especiais surpresas. Entre as músicas de Bia, algumas já foram lançadas e outras serão conhecidas pelo público na noite de hoje.

Esta é a segunda edição do show que promete unir e causar um sentimento de nostalgia no público com a diversidade de músicas apresentadas. Segundo Bia, a variedade de ritmos existentes a fascina, especialmente em músicas antigas. "Essas são as minhas músicas favoritas, isso me motivou muito a criar esse show. Além de que, por terem épocas super diferentes, acaba gerando sempre identificação com as pessoas que assistem", conta.

Música

Bia Dourado tem a música como peça essencial na sua vida desde a infância. Durante seu aniversário de dois anos, a jovem transformou o evento em um show e, quatro anos depois, deus os primeiros passos como cantora, quando iniciou as aulas de canto. "Sempre foi a minha paixão e senti que o palco era o meu lugar. A música sempre fez parte da minha família e herdei essa paixão também. Comecei a fazer aula aos 6 anos, e desde então comecei a estudar muito, e claro, 'lapidar' esse dom", relembra.

Aos 11 anos, em 2021, a artista participou das audições às cegas do “The Voice Kids” e foi escolhida para o time da conterrânea Gaby Amarantos ao cantar “Someone You Loved”, de Lewis Capaldi. Bia chegou até a segunda fase de batalhas do programa e diz que a experiência de estar no palco do reality da TV Globo foi maravilhosa. “Foi realmente um divisor de águas! Foi, de verdade, a realização do meu sonho!”, diz Bia.

Lançamentos para 2024

Para este ano, a cantora de 14 anos quer se dedicar ainda mais ao seu trabalho autoral. Ao O Liberal, ela revela que a realização de um EP com suas músicas está nos planos de 2024. “Seria um sonho! Já tenho todas as músicas prontas, só gravar. Também quero fazer mais shows ao longo do ano”, comenta.

Serviço:

- Show: Muitas Eras, Uma Voz - Outras Histórias Cantadas por Bia Dourado

- Local: Teatro Margarida Schivasappa, na Av. Gentil Bitencourt, 650

- Horário: 19 horas

- Valor: R$ 30,00 (inteira) - R$ 15,00 (meia-entrada)

- Onde comprar: aplicativo da Sympla e na bilheteria do evento

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)