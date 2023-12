Livro sobre a trajetória do artista Hans Steiner é lançado em Belém; saiba mais

Paulo Vergolino, professor do Instituto Federal do Pará Campus Óbidos (IFPA - Óbidos) e doutor em Artes Visuais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo/SP), lança o livro “Em Nome da Vida: a Trajetória Internacional do Artista-Gravador Hans Steiner (1910-1974)” no dia 20 de dezembro, quarta-feira, em Belém.

O livro é fruto da tese de doutorado de Paulo e reúne resultados de mais de 10 anos de pesquisas sobre o artista-gravador austríaco Hans Steiner. A noite de bate-papo e autógrafos inicia às 18h30, na Livraria Travessia.

A arte de Steiner impressionou Paulo. A primeira gravura que o escritor viu foi a “Mata Pau”, da década de 1950. “Eu fiquei muito impressionado com a técnica do artista. E, aí, eu decidi resgatá-lo, resolvi pesquisar alguma coisa sobre ele. Foi um trabalho árduo, porque existiam pouquíssimos livros que falavam sobre Hans Steiner, existia praticamente fortuna crítica nenhuma sobre o artista”, relembra Paulo.

Para a pesquisa sobre o artista, Paulo entrou em contato com museus do Brasil, Itália e Áustria. O fato de Steiner ser um desconhecido foi o que chamou a atenção do escritor: “Eu adoro trabalhar com artistas que são inéditos. A minha vontade era ser o primeiro a aprofundar essa pesquisa sobre um artista da gravura.”

Paulo é graduado em Educação Artística pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Há mais de 20 anos, o autor pesquisa sobre História da Arte. Ele explica que Steiner escolheu o Brasil para estudar e desenvolver sua poética. Com pinturas, gravuras, desenhos e aquarelas, o artista registrou diversas temáticas brasileiras.

A história da gravura no Brasil é pouco explorada pela literatura, segundo Paulo. O escritor diz que seu trabalho é importante para contribuir com pesquisadores que se dedicam ao assunto.

“O objetivo do livro, antes de tudo, é tirar essa pesquisa de dentro das bibliotecas das universidades e colocar à disposição do público numa livraria. O trabalho circunscrito numa universidade tem a sua importância, mas eu queria ampliar esse conhecimento, esse acesso do grande público ao trabalho”, explica.

Paulo espera que, por meio do livro, as pessoas conheçam Hans Steiner e valorizem a dedicação do artista em terras brasileiras. “Eu quero muito que eu possa acrescentar essa gota de água nesse oceano que é a pesquisa em arte no Brasil”, conclui.

Conheça o artista-gravador

Hans Steiner nasceu na Áustria em 1910 e se estabeleceu no Brasil aos 20 anos. Steiner, aos 27 anos, foi aluno de Carlos Oswald e fez parte do movimento da gravura artística em terras brasileiras, expondo obras em diversos espaços, como o Salão Nacional de Belas Artes e a Galeria Prestes Maia.

O artista estudou gravura em metal no antigo Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro com Oswald, a maior referência da área e idealizador dos croquis do Cristo Redentor. O Museu de Arte de Belém (Mabe) expôs a mostra “A Natureza Viva nas Gravuras de Hans Steiner” em 2017, com gravuras exclusivas de Steiner e curadoria feita por Paulo Vergolino.

No total, Steiner produziu cerca de 530 obras - sendo mais de 90% do acervo sobre o Brasil.

Serviço

Lançamento do livro “Em Nome da Vida: a Trajetória Internacional do Artista-Gravador Hans Steiner (1910-1974)”

Data: 20 de dezembro, quarta-feira

Horário: 18h30

Local: Livraria Travessia (Avenida Alcindo Cacela, 1404 - Umarizal - Belém, Pará)

