Espetáculo sobre escritor Franz Kafka chega a Belém com sessões no Theatro da Paz

Sucesso em nove capitais, o espetáculo "Kafka e a Boneca Viajante" chega a Belém nesta sexta-feira (17) para três apresentações no Theatro da Paz. A peça teatral com sessões para os dias 17, 18 e 19 é inspirada no livro homônimo de Jordi Sierra i Fabra e recria uma história inusitada, vivida pelo escritor tcheco Franz Kafka, que teria sido o motivo para ele voltar a escrever, já no fim da vida.

VEJA MAIS

Com dramaturgia de Rafael Primot, direção de João Fonseca e direção musical de Tony Lucchesi, o espetáculo aclamado ao redor do país já foi visto por mais de 20 mil pessoas e promete encantar a plateia com uma história emocionante interpretada por Alessandra Maestrini, André Dias, Carol Garcia e Lilian Valeska, que conduzem o público a uma jornada não linear, alternando passado, presente e futuro.

Alessandra Maestrini, André Dias, Carol Garcia e Lilian Valeska integram o elenco (Foto: Jessica Christina)

"Kafka e a Boneca Viajante" apresenta trilha sonora com grandes nomes da MPB, levando a plateia músicas de artistas como Caetano Veloso, Candeia, Cartola, Chico Buarque, Djavan, Lenine, Raul Seixas e Rita Lee. O espetáculo, dirigido por Tony Lucchesi, conta, também, com uma composição inédita assinada por ele, que também é responsável pelos arranjos, e por João Fonseca.

“Eu e o João tivemos liberdade para escolher canções que pudessem contribuir com a dramaturgia e ficassem orgânicas dentro do que a cena pede. E durante o trabalho com os atores nos ensaios, outras ideias foram aparecendo. Há ainda uma canção original que eu e João compusemos, cantada pela menina, num momento muito emocionante”, diz Tony.

História

Inspirada no livro homônimo do escritor catalão Jordi Sierra, a peça narra o comovente encontro entre o famoso autor do século XX e uma menina que perdeu sua boneca. Conforme o enredo, Kafka caminhava por uma praça perto de sua casa e teria se deparado com a pequena garota que passava por um momento de sofrimento por perder seu brinquedo. Sensibilizado, ele passou a escrever cartas a ela como se fossem enviadas pela boneca, em que descrevia suas incríveis aventuras pelo mundo.

A história inusitada, já retratada em livros, contos e peças, até hoje não possui provas de que realmente tenha acontecido – as cartas jamais e a dona da boneca perdida nunca foram localizadas.

“Quando Felipe me procurou com a ideia de adaptar o livro do Jordi, eu já conhecia a história das cartas. O livro é curto, voltado ao público infanto-juvenil e conta essa história de uma maneira simples. O desafio foi fazer um espetáculo um pouco mais profundo, para o universo adulto. Resolvi trazer elementos da vida de Kafka para a história da própria garota, da infância dele, como a relação conturbada com o pai, e referências a seus livros”, explica Primot.

Na peça, Sr. K (Kafka) é vivido por André Dias, sua esposa Dora chega aos palcos com a interpretação de Lilian Valeska). A menina da história, Rita, é retratada por Carol Garcia. Brígida, a boneca perdida, é interpretada por Alessandra Maestrini, indicada em São Paulo ao Prêmio Shell de melhor atriz.

Serviço

Espetáculo Musical “Kafka e a Boneca Viajante”

Datas: De 17 a 19 de maio de 2024

Horário: sexta e sábado, às 20h30; e domingo, às 19h

Local: Theatro da Paz

Endereço: Rua da Paz - Praça da República

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: Ingressos podem ser adquiridos pelo Site Ticketfacil ou na Bilheteria do Theatro da Paz. Clientes BB Seguros tem 30% de desconto no valor da inteira, usando o cupom BBSEGUROS30.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)