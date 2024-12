Espetáculo 'Encantaria Marajó - onde o silêncio não cai' estreia em Belém nesta sexta (27/12)

Nesta sexta-feira (27), Belém faz um mergulho na oralidade, mitopoética e religiosidade do Marajó com o espetáculo “Encantaria Marajó - onde o silêncio não cai”. O monólogo com Leonel Ferreira estreia na capital em uma apresentação única, no Casarão do Boneco, às 19h19.

O espetáculo protagonizado, assinado e dirigido por Ferreira apresenta a magia Caruana que povoa a região, imersa em pajelança. Este trabalho, que também terá turnê no Marajó, surgiu a partir de relatos compartilhados por mestres e mestras da sabedoria marajoara, quando o ator adentrou no mundo místico da região.

Apresentação pode ser assistida a partir das 19h19, no Casarão do Boneco (Foto/Divulgação)

Lá no Marajó, Leonel visitou o Festival Marajoara de Cultura Amazônica, onde conheceu Mestre Damasceno, repentista, cantador de carimbó, compositor de sambas, pescador, artesão e criador do “búfalo-bumbá”. Na maior ilha fluviomarinha do mundo, ele também encontrou Mestre Dikinho, vaqueiro, pescador, poeta, criador de carimbó, toadas de boi e sambas enredo.

“Mais tarde, volto ao Marajó para conversar com essas pessoas: Mestre Damasceno e Mãe Juquinha que é uma mãe de santo que trabalha com banhos, com ervas, com cura em Salvaterra. Fiquei muito tocado com tudo aquilo e resolvi então colocar histórias do palco, tudo muito singelo, honesto, mas, acima de tudo, com o máximo respeito pela sabedoria tradicional da região”, conta o ator.

Após estrear em Belém, a obra vai para o local que deu origem a este espetáculo: o Marajó. A primeira apresentação será em Cachoeira do Arari, em janeiro, durante as festividades a São Sebastião, que é o santo celebrado em 14 dos 16 municípios do Marajó.

Em fevereiro, a turnê segue no Marajó, onde será apresentada no Grupo Cruzeirinho e na sede da Associação dos Moradores Do Pacoval (AMPAC), ambas em Soure; e na Escola Estadual Prof° Ademar Nunes Vasconcelos, em Salvaterra.

Serviço:

Espetáculo “Encantaria Marajó - onde o silêncio não cai”;

Dia: 27 de dezembro de 2024;

Horário: às 19h19;

Local: Casarão do Boneco (Av. 16 de novembro, 815 - próximo à Praça Amazonas);

Classificação: 12 anos;

Ingressos: pague quanto puder; valores arrecadados serão destinados à manutenção do Casarão do Boneco.