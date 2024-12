Dia Nacional do Forró: confira as programações culturais de Belém para esta sexta (13)

Nesta sexta-feira, 13 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional do Forró, data que celebra o nascimento de Luiz Gonzaga, o "Rei do Baião" e um dos pioneiros no ritmo. Para comemorar a data, o cantor Sabino do Acordeon vai agitar os forrozeiros com um show para lá de especial em uma casa de shows de Ananindeua. Conheça a história do cantor e veja as programações para este fim de semana.

Autor de "Vida de Lavrador", Sabino tem a história entrelaçada com o forró desde a adolescência, quando começou a tocar triãngulo. O cantor teve com grandes influências na carreira o aniversariante desta sexta, Luiz Gonzaga, e Dominguinhos, ao longo dos mais de 54 anos de carreira.

Em Belém desde os anos 80, época em que sua carreira musical começou a deslanchar, o artista se tornou um dos músicos pioneiros do "forró pé de serra" e relembra o apoio recebido pelo Grupo O Liberal. Naquele período, ele chegou a abrir de forró na capital, em 83, ao perceber que muitos outros nordestinos como ele também estavam morando na Cidade das Mangueiras.

"Eu tocava em uma casa camada 'Lapinha' e um amigo do seu Rômulo Maiorana me viu e me indicou. Ele pediu para que a minha música tocasse na rádio. Ele [Rômulo] aceitou e, a partir de então eu fiquei mais conhecido e tocava todas as sextas no programa da rádio", relembra.

Sabino do Acordeon vai celebrar o aniversário do Reio do Baião na noite de hoje, com um show no "Anani Beer", onde também se apresentará a banda paraense Cabra do Forró. A casa de shows fica localizada em Ananindeua, na rua Jardim Brasil II, no bairro Levilândia.

Veja outras programações para o fim de semana

Pernambuco: Folclore e Folguedos

A arte e cultura da terra do Rei do Baião chegam a Belém com o projeto literário “Pernambuco: Folclore e Folguedos”. O evento acontece nesta sexta, na Casa da Linguagem, em Nazaré, às 17h, com uma programação gratuita e repleta de manifestações artísticas por meio do trabalho do artista plástico Pedro Índio, natural de Olinda.

O projeto já passou por cidades pernambucanas como Recife, Olinda, Palmares e Nazaré da Mata, e chega a Belém para promover uma reflexão sobre a preservação e renovação do patrimônio cultural, tanto do Nordeste quanto da região amazônica.

Festival Psica

Com início nesta sexta e repleto de programações até o domingo (15), o festival Psica realiza mais uma edição com shows na Cidade Velha e no estádio do Mangueirão. No dia 13, o evento será gratuito e contempla grandes nomes como Nilson Chaves & Iris da Selva, Marisa Black, Rossy War, Cátia de França + Amelinha e a aparelhagem Carabao.

Já no sábado e domingo, a edição deste ano apresenta suas atrações no estádio Mangueirão, com a vencedora do Grammy, Liniker, Mestre Chico Malta & Mestre Damasceno, Baianasystem, João Gomes + Don L entre os mais de 30 shows.

Carimbó Parananin + DJ Dinei Teixeira

Para agitar a noite de sábado (14), o grupo Carimbó Parananin e o DJ Dinei Teixeira chegam para uma festa que vai reunir o melhor do carimbó, guitarrada e brega paraense. O evento será realizado no Espaço Cultural Apoena, a partir das R$ 20 horas, com ingressos a R$ 15,00.

Zezé di Camargo

Os fãs de sertanejo poderão conferir um grande espetáculo ainda no dia 14. O cantor Zezé di Camargo apresenta, no Hangar Centro de Convenções, a turnê “Rústico”, a partir das 22h. O repertório contará com canções do projetos solo do artista, como "Banalizaram" e “Pedras” e "É o amor", e "Flores em Vida", canções gravadas com o irmão, Luciano.