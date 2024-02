Bloco 'Laurso' resgata passado da cidade com fantasias de animais silvestres

De domingo (11) até a terça-feira (13) de Carnaval a cidade de Viseu contará com um Carnaval diferenciado, unindo folia às histórias que fazem parte da cultura do município, no bloco Laurso, na comunidade Fernandes Belo. Cerca de 25 mil brincantes são esperados para este ano, no evento gratuito que resgata curiosidades do século XIX e a chegada dos nordestinos na comunidade de Fernandes Belo, a cerca de 40 km do centro da cidade.

VEJA MAIS

O nome "Laurso" que dá origem ao festejo significa urso de Carnaval e faz referência à uma lenda antiga e conhecida no município, que diz que os animais saíam da floresta para pular Carnaval ao som dos tambores dos foliões. A folia reúne centenas de brincantes de todas as idades, que percorrem as ruas usando fantasias de animais silvestres à frente do cortejo.

Segundo a lenda, os animais ficaram cansados da vida silenciosa e monótona da floresta e saíram em direção aos barulhos intensos de tambor, descendo a Serra do Piriá. Depois, os bichos se misturaram aos foliões e aproveitaram a festa que era ouvida no meio da mata. "É assim que os foliões, caracterizados de laurso saem pelas ruas arrastando amantes e simpatizantes da festa em nosso município", conta o secretário de cultura Adenilton Monteiro.

As fantasias utilizadas no cortejo são confeccionadas pelos próprios brincantes, que usam a criatividade unida a plantas nativas da região para finalizar as vestimentas. "O Laurso ressurge cada vez mais forte e assim vai atravessando gerações há mais de um século de existência, criando entre seus simpatizantes um ato de sociabilidade, criatividade, alegria, lenda, história e humor", explica o secretário.

Carnaval em Tucuruí

A partir de amanhã, Tucuruí já começa a entrar no ritmo do Carnaval. Serão cinco dias de festa com atrações nacionais e trio elétrico pelas ruas da cidade de um dos maiores carnavais do estado, o "CarnaTuc", que recebe turistas de vários lugares do Brasil para prestigiar a festa.

No sábado (10), a programação começa com o show da banda Ara Ketu, a partir das 21h, e continua no domingo com o show do cantor sertanejo Murilo Huff. Na segunda-feira (12), é dia do desfile das escolas de samba na Escadaria da Santo Antônio, com disputa entre “Acadêmicos do Getat”, “Unidos de Tucuruí”, “Estação Primeira da Colina”, "Unidos da Jaqueira" e “Império Matinhense”.

Na terça-feira (13), a festa é embalada pelo som do grupo Babado Novo e finaliza na quarta-feira de cinzas (14), com o grupo baiano “É o Tchan”.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)