Batuque da Matinta apresenta cortejo cultural na Estação das Docas no domingo (28)

No próximo domingo (28), o coletivo "Batuque da Matinta" se apresentará na Estação das Docas, em Belém, com muita música e feiras de economia criativa e literária. O evento está programado para começar a partir das 17 horas, na orla do armazém 3. Na programação, o grupo formado por fazedores de cultura da Ilha de Mosqueiro apresenta como personagem principal a Matinta Pereira, defensora da floresta amazônica.

"O coletivo reúne artistas independentes que buscam divulgar a cultura de forma contextualizada e lúdica, apresentando a Matinta, grande bruxa amazônica e defensora das matas, como simbologia principal. Estaremos presentes na programação da Estação das Docas em comemoração ao aniversário da nossa cidade de Belém.Te organiza aí, maninho, para não perder esse dia que vai ser inesquecível!", diz o grupo.

O projeto conta com os apoios da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) e da Agência Distrital de Mosqueiro. Nas redes sociais, Bira Marques, idealizador do grupo, convidou o público para o evento.

"Mosqueiro toda reunida na cultura, literatura, artesanato, dança, teatro, música. Você vai se esbarrar nessa cultura , nesse pré-carnaval. Não perde! Entrada gratuita", falou.

A concentração inicia às 16 horas, no armazém 3. Em seguida, os integrantes "Matinta Encantada e lendas amazônicas", "Capoeira Brasil" e ritmistas da Escola de Samba Peles Vermelhas seguirão em cortejo na orla do espaço. Segundo Denise Moraes, produtora cultural, um dos objetivos é enaltecer o local de onde o grupo veio.

“Queremos com muita alegria e, sobretudo, carregando elementos da nossa cultura, mostrar ao público tudo o que Mosqueiro tem a oferecer, e convidar a todos para prestigiarem nossas feiras criativa e literária, bem como as apresentações musicais”, disse.

O "Batuque da Matinta" terá feira de artesanato com vendas de diversos produtos. Entre eles, arte em scrapbooks, mandalas e arte em madeira/entalho. No espaço, os visitantes também encontrarão produtos vindos de Mosqueiro, como ervas, produtos naturais e até massagem terapêutica. No setor da feira literária, escritores mosqueirenses estarão presentes, com atividades voltadas às crianças, o "Matinta kids".

Às 17h30, Paulo Du Carmo e Antenor Jr. e banda darão início a um show repleto de música popular paraense e brasileira. Além destes músicos, também haverá a participação do Grupo de Carimbó Moqueio Tupinambá e da Cia. de Dança Bira Marques. Na sequência, trazendo os clássicos que marcam o Chorinho brasileiro, a Estação apresentará o momento "Choro com café".

Serviço:

"Batuque da Matinta" - Cortejo cultural, feira de economia criativa e feira literária

Data: 28 de janeiro

Horário: 17 horas

Local: Orla do armazém 3, na Estação das Docas.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)