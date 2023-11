'Sem gays não haveria igreja católica', diz paraense autor do livro 'A vida secreta dos padres gays'

O paraense Brendo Silva, 31 anos, atualmente é professor de história, pedagogo e pós-graduado em Ciência da Religião. No entanto, dos 14 aos 21 anos, foi seminarista e viveu o período de estudos para o sacerdócio, que iniciou em Ananindeua, no Pará e terminou na França. Ele conta que, nos dois países, presenciou o outro lado da batina, e que retrata no livro "A Vida Secreta Dos Padres Gays", que será lançado em 2024, pela Editora Casa Flutuante.

A vida religiosa de Brendo começou aos 10 anos, em Capanema, região do salgado paraense e lá exercia o cargo de coroinha, na igreja que frequentava. Depois de um período fez um devocional aos 12 anos, mas somente aos 14 anos veio o desejo de se tornar padre, conta o jovem que há 10 anos mora em São Paulo. "Fui seminarista por sete anos. Comecei no Seminário Orionita em Ananindeua, bairro da Guanabara. Tinha 12 anos quando comecei no vocacional e ingressei com 14 anos. Depois fui noviço em Brasília. Também morei em Goiás, Nova Friburgo-RJ, Mococa-SP, São João da Boa Vista-SP, Franca-SP e na França, Europa. Fui de mais de uma congregação. E as muitas cidades é porque cada etapa é um lugar diferente", contou.

O livro, que será lançado em 2024 e atualmente está passando por revisões na editora Casa Flutuante, para jovens escritores, refaz o percurso de Brendo e de outros homens que aceitaram dar entrevistas. Sob pseudônimos, padres, seminaristas e ex-seminaristas revelam suas vidas homossexuais nas casas de formação religiosas. "Deixei o seminário por vontade própria. Nunca fui mandado embora. Um dos motivos principais para sair foi que aquela vida de aparências não me atraía mais", iniciou.

"Passei toda adolescência no seminário e ao passo que os anos passavam, observava a vida dupla da maioria dos padres e aquilo me incomodava. Aliás, eu também tinha vida dupla, me relacionava com muitos deles. Porém, aquela vida não plenamente vivida, pois não era autêntica, me incomodava. Saí para ser eu mesmo, sem me esconder atrás de dogmas", completou.

Desde que começou a morar em São Paulo e ter outra profissão, começou a planejar o livro que atualmente conta com 15 entrevistados e mais de 200 páginas. O historiador acredita que este será o primeiro livro com a temática e será uma extensa biografia e um "tratado". "Falarei sobre o tema sem tabus, sem segredos. Trato casos de tortura psicológica, prostituição interna dentro dos seminários, ameaças, vida dupla, entre outros. Também conto a história de uma sociedade secreta gay que existe dentro da igreja católica no Brasil. Há padres e seminaristas de todo o país que fazem parte, inclusive eu era um deles", afirmou.

"Outro ponto marcante são as histórias dos próprios entrevistados. Há alguns depoimentos longos de sacerdotes, muito comoventes. Também há uma parte do livro em que trato de toda bibliografia que encontrei sobre o tema. Um fato curioso: narrarei alguns experimentos sociais que estou colocando em prática para a produção do livro. Temas polêmicos como hipocrisia, fuga, prostituição e HIV/AIDS entre os padres estarão narrados", disse, completando que entre os entrevistados, somente um padre escolheu usar o nome próprio no livro.

O autor esclarece que o celibato não é seu tema de pesquisa, apesar de que alguns entrevistados serem favoráveis ao casamento. Além dos homens gays entrevistados, há dois heterossexuais, relembrou. "Decidi escrever o livro para falar o que todo mundo sabe, mas ninguém quer expor: a moral sexual da igreja está ultrapassada. Pregam algo que nem eles mesmos vivem. [..] A primeira vez que fui numa boate gay para você ter ideia foi levado por um padre. [...] Enquanto a igreja não tratar a sexualidade como um todo, como algo natural e belo, os escândalos são inevitáveis. A natureza sempre vence. Por isso é mais do que o momento de uma maior abertura para essa e outras questões da moral sexual", concluiu.

O autor recomenda aos interessados em adquirirem o livro em 2024, a seguir o Instagram, @avidasecretadospadres e agradece o interesse na temática, a quem já o segue, visto que, o Instagram já tem quase 3 mil seguidores. "Esse é um livro completo, uma escrita para os espíritos livres, para quem quer sair da caixinha. Passei anos lendo e estudando sobre. Não é amador, mas muito bem escrito. Espero que a igreja o receba como diálogo, como ponte e não como somente acusação. A denúncia faz parte, lógico, mas é um modo de tantos padres, bispos, religiosos, seminaristas e ex-seminaristas gays terem voz. Como eles não podem ser expor, me propus a fazer isso por todos", esclareceu.

"Também será um importante instrumento para a formação de novos padres. É apenas o início de uma debate longo, mas que precisava de um pontapé inicial. A Vida Secreta dos Padres Gays mostrará que padres gays podem ser ótimos padres, mas que precisam ser mais respeitados pela instituição. Sem gays não haveria igreja católica. É isso", finalizou.

