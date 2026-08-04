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'A Nobreza do Amor': Cassio Gabus Mendes deixará novela; saiba como será

Estadão Conteúdo

O ator Cassio Gabus Mendes deixará o elenco de A Nobreza do Amor, novela das seis da Rede Globo. A informação foi confirmada pela coluna Play, do jornal O Globo, nesta terça-feira, 4. Cassio interpreta o personagem Casemiro Bonafé no folhetim.

O motivo da saída do ator não foi revelado. Segundo a coluna, o personagem não deixará a trama imediatamente: Casemiro terá uma morte na novela, mas que vai ocorrer bem mais adiante na história.

Uma novidade no elenco é a entrada de Taís Araujo. A atriz vai interpretar uma rainha africana que vai ajudar a protagonista, Alika (Duda Santos), a enfrentar o vilão Jendal (Lázaro Ramos).

Ainda conforme a coluna, A Nobreza do Amor perdeu dez dias de exibição e teve capítulos encurtados por conta da Copa do Mundo, que mudou a programação da Globo. Por esse motivo, os aguardados desdobramentos da chegada de Jendal ao Brasil foram adiados.

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