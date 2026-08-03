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Gretchen raspa a cabeça para iniciar tratamento contra alopecia

Cantora de 67 anos começou preparação para um transplante capilar e disse que quer incentivar mulheres que enfrentam a queda de cabelo

Hannah Franco
fonte

Gretchen raspa a cabeça para iniciar tratamento contra alopecia (Reprodução/Instagram)

A cantora Gretchen, de 67 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (3) ao aparecer com a cabeça raspada nas redes sociais. A mudança faz parte da preparação para um transplante capilar, procedimento que será realizado para tratar a alopecia, condição que provoca a queda de cabelo e acompanha a artista há anos.

Em uma transmissão ao vivo feita no Instagram, diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Gretchen explicou que optou por raspar completamente os cabelos antes do início do tratamento. Segundo ela, a decisão foi tomada para que o resultado do procedimento fique mais uniforme.

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Cantora explicou por que decidiu raspar os cabelos

Durante a live, Gretchen contou que o médico chegou a sugerir que apenas parte da cabeça fosse raspada. No entanto, ela preferiu remover todo o cabelo.

"Ele sugeriu fazer sem raspar. Vou fazer no começo essa parte da frente e pensei: 'De que adianta deixar um cabelinho de um dedo aqui atrás e aqui raspado?'. Não dá! Não vai ficar legal. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, faço de verdade. Então vou raspar porque eu quero", afirmou.

A cantora disse que decidiu compartilhar todo o processo para encorajar mulheres que também convivem com a alopecia ou perderam os cabelos durante tratamentos de saúde, como o câncer.

"Decidi mostrar tudo para incentivar todas as mulheres, principalmente as que têm alopecia ou tiveram problemas com câncer e estão sem cabelo."

Segundo Gretchen, ela enfrenta uma alopecia agressiva há vários anos e costumava usar os cabelos curtos com uma lace para disfarçar a perda dos fios.

Como será o transplante capilar?

De acordo com a equipe médica responsável pelo procedimento, o transplante será realizado fio a fio e folículo por folículo, sobre a micropigmentação já existente no couro cabeludo da artista.

O objetivo é reconstruir a linha frontal dos cabelos de forma natural. O crescimento dos novos fios deverá ocorrer gradualmente nos próximos meses.

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