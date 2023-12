“A Música e o Tempo no Grão-Pará” de Vicente Salles ganha volume inédito

A pesquisa “A Música e o Tempo no Grão-Pará” do historiador Vicente Salles tiveram os dois primeiros volumes lançados em uma nova edição na noite de ontem no Palacete Faciola. Os livros são uma organização da pesquisadora Marena Salles, viúva do autor, e Gustavo Fróes, publicados pelo selo da Editora Paka-Tatu.

O primeiro volume aborda o período colonial e é uma reedição revista e ampliada, já que o livro havia sido publicado no início da década de 1980. O segundo é inédito e corresponde à Belle Époque, com destaque especial para o importante papel do Theatro da Paz.

A professora Marena expressou a alegria de lançar os dois livros que já vinham há anos em produção. O projeto foi adiado por conta da pandemia. “Eu estou trabalhando nessa coleção desde 2016, com a ajuda de minha neta Ana Clara Couto Salles, a digitar o primeiro volume, e ao mesmo tempo organizando os três volumes restantes. Em 2019, eles estavam organizados e recebi a comunicação de que Daniel Araújo, então diretor do Theatro da Paz, passaria a tratar da edição da obra. Acontece que a pandemia atrasou os trâmites da emenda parlamentar”, detalhou.

Outro colaborador da obra foi o professor Gustavo Fróes, que ajudou Marena, e se encantou pela obra de Vicente Salles, passando a ajudar na montagem dos quatro volumes. Gustavo foi promovido também a organizador da coleção. Além da família de Vicente de Salles, colaboraram com a obra Paulo Maués Corrêa na orientação e revisão, Armando Alves, Daniel Araújo, Luciano Silva, na diagramação e criação da capa. A antiga editora de Vicente Salles em vida – a Paka-Tatu – também é a responsável pelas novas edições. O trabalho foi realizado com recursos de emenda parlamentar do ex deputado federal e atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

“Minha ideia inicial era lançar os dois volumes em 27 de novembro de 2023, no aniversário dos 92 anos de Vicente Salles, mas infelizmente não foi possível por motivos de transporte dos livros para Belém. Também tinha em mente fazer o lançamento no Theatro da Paz, pois o segundo volume abrange a grandiosa história dessa consagrada casa de espetáculos, algo que também não foi possível devido a motivos alheios à nossa vontade. Nas condições atuais e aconselhada por Daniel Araújo, optamos por fazer o lançamento hoje no Palacete Faciola, prédio histórico recentemente restaurado e que está nas imediações do Theatro da Paz. Tenho certeza de que Vicente ficaria igualmente feliz”, declarou.

A busca de documentos foi feita no acervo de Vicente Salles, em Brasília, no Museu da UFPA onde se encontra o Acervo Vicente Salles, no Arquivo Público do Estado do Pará, no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, e no acervo de Vicente no Rio de Janeiro, sob guarda da família.

Os prefácios foram elaborados pelo professor e poeta João de Jesus Paes Loureiro, no primeiro volume, com uma análise profunda da pesquisa de Vicente Salles, com quem trabalhou na importante “Coleção Lendo o Pará”, e pelo maestro e professor Jonas Arraes, no segundo volume, por conhecer especialmente o período abordado, a Belle Époque, pois construiu uma tese de doutorado, também transformada em livro, sobre o recorte temporal, com atenção especial à figura de Carlos Gomes.

“Agradeço a todos os departamentos e órgãos que possibilitaram a edição destes livros e à equipe da Paka-Tatu, sob a direção de Armando Alves, um grande incentivador ao meu trabalho e parceiro antigo de Vicente Salles. Aproveito para anunciar que virão a público outras obras do meu saudoso esposo Vicente Salles, que sempre me apoiou com muito amor durante nossa vida conjunta. O que mais dizer, senão desejar a todos e a todas uma ótima leitura e uma proveitosa viagem com A Música e o Tempo no Grão-Pará”, concluiu Marena.