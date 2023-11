A Fazenda 15: Kally quase beija Cezar Black durante festa

A noite da última sexta-feira (11) em 'A Fazenda 15', foi marcada por momentos especiais para Kally Fonseca e Cezar Black. Os dois peões aproveitaram a festa do reality show para trocar carinhos e declarações. No entanto, uma atitude de Kally chamou a atenção dos fãs do programa: ela tentou beijar o ex-BBB, mas ele não correspondeu.

“Eu gosto muito de você”, declarou a peoa para o colega de confinamento. “Também gosto muito de você, meu amor. Sua linda!”, respondeu o enfermeiro.

Imediatamente, ele começou cantar a música que estava tocando, “Se ela dança, eu danço”, de MC Leozinho: “Falei com o DJ: pra fazer diferente, bote a chapa quente pra gente dançar!”. Em seguida, abraçou a peoa.

O episódio repercutiu na web e alguns internautas reagiram alegando que a cantora estava passando vergonha. “Lembrei daquela japonesa lá, a Kimico”, disse uma pessoa. “Coitada, é muita humilhação!”, destacou outra. “O período fértil humilha”, lembrou mais uma.