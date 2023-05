A 2º Edição do Flash Tatoo encerra nesta terça (9), no Shopping Metrópole Ananindeua

A 2ª Edição do Flash Tatto, organizada pelo Studio MacGyver, encerra nesta terça-feira (9), no Shopping Metrópole Ananindeua, piso L2. As tatuagens disponíveis no local são pequenas e com poucos detalhes, possíveis de serem feitas em um curto tempo e com valores a partir de R$ 100. Mas, caso o cliente deseje, ele também pode levar uma arte de sua preferência para fazer um orçamento.

VEJA MAIS

“Essa ação tem como objetivo estimular a participação do público ao oferecer preços acessíveis, assim como eles também podem conferir o passo a passo de como fazemos as tatuagens para que percam o medo”, explica Cleber Brabo, proprietário do Studio MacGyver e idealizador do evento.

Há quatro anos no mercado, o studio funciona em duas unidades, em Belém e Ananindeua, e conta com uma equipe de profissionais capacitados para melhor atender o público.

“Com o evento também esperamos mostrar um pouco do nosso trabalho e levar uma experiência única, tanto para aqueles que estarão se tatuando, quanto para quem está apenas assistindo. Há um certo receio em relação a tatuagens, pois, tempos atrás elas eram consideradas irreversíveis, mas, hoje, com o avanço de diversos procedimentos, elas já podem ser removidas, algo que também oferecemos em nosso studio”, afirma Cleber.

Serviço:

Flash Tatoo

Data: até o dia 09/05

Onde: Shopping Metrópole Ananindeua (BR-316, Km 04, piso L2)

Horário: 10h às 22h

Valor: a partir de R$ 100