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Se o Brasil empatar com a Escócia, a Seleção se classifica? Entenda os cenários

Resultado contra a Escócia deixa a Seleção Brasileira perto da classificação aos 16 avos de final e mantém a disputa pela liderança do Grupo C

O Liberal

A Seleção Brasileira pode garantir sua vaga nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24). Um empate contra a Escócia é o suficiente para o avanço da equipe.

Com quatro pontos conquistados nas duas primeiras rodadas, o Brasil depende apenas de seu desempenho. A equipe busca uma posição favorável na última fase da disputa de grupos.

Caso haja um empate, a Seleção Brasileira alcançará cinco pontos na tabela do Grupo C. A Escócia, por sua vez, chegará a quatro pontos.

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A quarta-feira (24) terá rodada completa da Copa do Mundo, com destaque para Brasil em campo contra a Escócia e confrontos diretos por classificação nos grupos A, B e C

Situação do Brasil após um empate

Este resultado coloca o Brasil em uma situação confortável para avançar ao mata-mata. Contudo, a colocação final ainda dependerá do duelo entre Marrocos e Haiti.

Cenários da classificação no Grupo C

Os cenários da classificação do Grupo C são os seguintes:

  • Se Marrocos vencer o Haiti, chegará a sete pontos e terminará na liderança do grupo. O Brasil ficará em segundo lugar.
  • Se Marrocos empatar, também chegará a cinco pontos. Nesse caso, a liderança será definida pelos critérios de desempate.
  • Se Marrocos perder, permanecerá com quatro pontos e o Brasil terminará em primeiro lugar.

A importância de liderar o Grupo C

Terminar na primeira colocação do Grupo C pode representar um cruzamento teoricamente mais favorável. A vantagem ocorrerá nos 16 avos de final, dependendo da definição dos demais grupos.

Por isso, além de buscar a classificação, o Brasil também tenta assegurar a melhor posição possível na tabela.

Brasil segue com destino nas próprias mãos

Com um empate, a Seleção Brasileira chegará à reta decisiva da Copa do Mundo. A equipe não terá risco de ser ultrapassada pela Escócia e manterá boas chances de avançar para a próxima fase.

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