Brasil x Escócia: vitória da Seleção não garante a liderança do Grupo C; entenda
Em jogo decisivo, a Seleção Brasileira busca os três pontos para avançar e consolidar sua posição
A Seleção Brasileira encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A equipe enfrenta a Escócia, nesta quarta-feira (24), em busca da confirmação da vaga no mata-mata.
Com um empate contra Marrocos (1 a 1) e uma vitória sobre o Haiti (3 a 0), o Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos.
Vitória assegura classificação
Se o Brasil derrotar a Escócia, a Seleção alcançará sete pontos. Este resultado garantirá a presença da equipe nos 16 avos de final da competição.
Além disso, um triunfo assegura que o Brasil termine a rodada à frente dos escoceses.
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Liderança do Grupo C
Mesmo com uma vitória, o Brasil pode ser alcançado por Marrocos. Isso ocorrerá caso os africanos também derrotem o Haiti em seu jogo.
Nesse cenário, as duas seleções terminariam com sete pontos. A definição da liderança seria feita por critérios de desempate, como saldo de gols e gols marcados, conforme previsto pela FIFA.
Se Marrocos empatar ou perder, o Brasil conquistará a liderança isolada do Grupo C.
Desempenho na fase de grupos
Uma vitória sobre a Escócia faria a Seleção encerrar a fase de grupos com o seguinte desempenho:
- Duas vitórias;
- Um empate;
- Sete pontos conquistados;
- Invencibilidade na competição.
Objetivo: força no mata-mata
Além de garantir a classificação, vencer a Escócia permitirá ao Brasil chegar aos 16 avos de final com maior confiança. A vitória também aumenta as chances de terminar entre os líderes da chave, dependendo do resultado de Marrocos e Haiti.
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