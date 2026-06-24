Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Copa 2026 chevron right

Brasil x Escócia: vitória da Seleção não garante a liderança do Grupo C; entenda

Em jogo decisivo, a Seleção Brasileira busca os três pontos para avançar e consolidar sua posição

O Liberal

A Seleção Brasileira encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A equipe enfrenta a Escócia, nesta quarta-feira (24), em busca da confirmação da vaga no mata-mata.

Com um empate contra Marrocos (1 a 1) e uma vitória sobre o Haiti (3 a 0), o Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos.

Vitória assegura classificação

Se o Brasil derrotar a Escócia, a Seleção alcançará sete pontos. Este resultado garantirá a presença da equipe nos 16 avos de final da competição.

Além disso, um triunfo assegura que o Brasil termine a rodada à frente dos escoceses.

VEJA MAIS

image ETs vão invadir estádio e abduzir jogadores durante o jogo Brasil x Escócia, diz vidente
A sensitiva Vó Bahiana também contou que recebeu missão dos extraterrestres em sonho

image Jogos da Copa do Mundo hoje: veja os horários e onde assistir às partidas desta quarta-feira (24)
A quarta-feira (24) terá rodada completa da Copa do Mundo, com destaque para Brasil em campo contra a Escócia e confrontos diretos por classificação nos grupos A, B e C

Liderança do Grupo C

Mesmo com uma vitória, o Brasil pode ser alcançado por Marrocos. Isso ocorrerá caso os africanos também derrotem o Haiti em seu jogo.

Nesse cenário, as duas seleções terminariam com sete pontos. A definição da liderança seria feita por critérios de desempate, como saldo de gols e gols marcados, conforme previsto pela FIFA.

Se Marrocos empatar ou perder, o Brasil conquistará a liderança isolada do Grupo C.

Desempenho na fase de grupos

Uma vitória sobre a Escócia faria a Seleção encerrar a fase de grupos com o seguinte desempenho:

  • Duas vitórias;
  • Um empate;
  • Sete pontos conquistados;
  • Invencibilidade na competição.

Objetivo: força no mata-mata

Além de garantir a classificação, vencer a Escócia permitirá ao Brasil chegar aos 16 avos de final com maior confiança. A vitória também aumenta as chances de terminar entre os líderes da chave, dependendo do resultado de Marrocos e Haiti.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

copa do mundo 2026
Copa 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda