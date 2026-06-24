Brasil x Escócia: vitória da Seleção não garante a liderança do Grupo C; entenda

A Seleção Brasileira encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A equipe enfrenta a Escócia, nesta quarta-feira (24), em busca da confirmação da vaga no mata-mata.

Com um empate contra Marrocos (1 a 1) e uma vitória sobre o Haiti (3 a 0), o Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos.

Vitória assegura classificação

Se o Brasil derrotar a Escócia, a Seleção alcançará sete pontos. Este resultado garantirá a presença da equipe nos 16 avos de final da competição.

Além disso, um triunfo assegura que o Brasil termine a rodada à frente dos escoceses.

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Liderança do Grupo C

Mesmo com uma vitória, o Brasil pode ser alcançado por Marrocos. Isso ocorrerá caso os africanos também derrotem o Haiti em seu jogo.

Nesse cenário, as duas seleções terminariam com sete pontos. A definição da liderança seria feita por critérios de desempate, como saldo de gols e gols marcados, conforme previsto pela FIFA.

Se Marrocos empatar ou perder, o Brasil conquistará a liderança isolada do Grupo C.

Desempenho na fase de grupos

Uma vitória sobre a Escócia faria a Seleção encerrar a fase de grupos com o seguinte desempenho:

Duas vitórias;

Um empate;

Sete pontos conquistados;

Invencibilidade na competição.

Objetivo: força no mata-mata

Além de garantir a classificação, vencer a Escócia permitirá ao Brasil chegar aos 16 avos de final com maior confiança. A vitória também aumenta as chances de terminar entre os líderes da chave, dependendo do resultado de Marrocos e Haiti.

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