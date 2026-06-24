Jogos da Copa do Mundo hoje: veja os horários e onde assistir às partidas desta quarta-feira (24)

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta quarta-feira (24) com a abertura da 3ª rodada da fase de grupos, em jogos simultâneos a partir das 16h (de Brasília). A rodada pode confirmar classificações ao mata-mata e também definir as primeiras eliminações do torneio.

Entre os destaques da programação desta quarta-feira (24) estão os confrontos entre Suíça x Canadá e Bósnia e Herzegovina x Qatar, às 16h, além de Escócia x Brasil e Marrocos x Haiti, às 19h, e os duelos entre República Tcheca x México e África do Sul x Coreia do Sul, às 22h, em uma rodada decisiva da fase de grupos.

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Suíça x Canadá

Às 16h (de Brasília), Suíça e Canadá fazem um dos duelos mais importantes do dia pela liderança do Grupo B, no estádio da partida em que ambas as seleções chegam empatadas com quatro pontos.

A Suíça confirmou bom momento após vitória na rodada anterior e chega embalada para tentar assumir a ponta da chave. Já o Canadá, jogando com apoio da torcida, busca consolidar sua força no grupo e encaminhar a classificação antecipada para o mata-mata.

Data: 24 de junho de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Grupo B

Onde assistir: CazéTV

Bósnia e Herzegovina x Qatar

No mesmo horário, Bósnia e Herzegovina e Qatar entram em campo em confronto direto por recuperação no Grupo B.

As duas seleções ainda buscam regularidade na competição e precisam da vitória para seguirem vivas na briga por classificação à próxima fase. O empate pode complicar o cenário de ambos antes da última rodada.

Data: 24 de junho de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Grupo B

Onde assistir: CazéTV

Escócia x Brasil

Às 19h, a Seleção Brasileira entra em campo em um dos jogos mais aguardados da rodada, enfrentando a Escócia pela liderança do Grupo C.

O Brasil chega pressionado por resultado positivo para evitar riscos na classificação, enquanto a Escócia tenta surpreender e manter-se na parte de cima da tabela. Um triunfo brasileiro pode encaminhar a vaga no mata-mata com antecedência.

Data: 24 de junho de 2026

Horário: 19h (de Brasília)

Grupo C

Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, ge TV e CazéTV

Marrocos x Haiti

Também às 19h, Marrocos e Haiti se enfrentam em situações opostas no Grupo C.

O Marrocos segue na briga pela liderança da chave e busca mais uma vitória para consolidar sua classificação. Já o Haiti tenta reagir no torneio após resultados negativos nas rodadas anteriores e ainda sonha com pontuação para seguir vivo.

Data: 24 de junho de 2026

Horário: 19h (de Brasília)

Grupo C

Onde assistir: CazéTV

República Tcheca x México

Às 22h, o México entra em campo para defender sua campanha perfeita na fase de grupos contra a República Tcheca.

Os mexicanos chegam embalados e podem confirmar a liderança da chave com mais um bom resultado. Já a República Tcheca precisa vencer para seguir com chances reais de avançar ao mata-mata.

Data: 24 de junho de 2026

Horário: 22h (de Brasília)

Grupo A

Onde assistir: CazéTV

África do Sul x Coreia do Sul

No mesmo horário, África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam em duelo decisivo pelo Grupo A.

As duas seleções ainda buscam posição na tabela e encaram o confronto como decisivo para manter chances de classificação. A partida promete equilíbrio e intensidade do início ao fim.

Data: 24 de junho de 2026

Horário: 22h (de Brasília)

Grupo A

Onde assistir: CazéTV

Jogos da Copa do Mundo desta quarta-feira (24)

Suíça x Canadá — 16h

Bósnia e Herzegovina x Qatar — 16h

Escócia x Brasil — 19h

Marrocos x Haiti — 19h

República Tcheca x México — 22h

África do Sul x Coreia do Sul — 22h