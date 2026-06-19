Neymar vai jogar hoje? Saiba quando o atacante pode voltar a atuar pela Seleção Brasileira

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Porém, uma das principais dúvidas da torcida brasileira já tem resposta: Neymar não estará em campo.

O camisa 10 da Seleção Brasileira permaneceu em Nova Jersey, onde a delegação mantém sua base durante o Mundial, para dar continuidade ao tratamento de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. A decisão foi tomada em conjunto pela comissão técnica de Carlo Ancelotti e pelo departamento médico.

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A avaliação da equipe foi de que a viagem até a Filadélfia poderia prejudicar parte do cronograma de recuperação do atacante, já que a estrutura disponível em Nova Jersey oferece melhores condições para os trabalhos físicos e fisioterápicos.

Neymar segue em tratamento nos Estados Unidos

Em fase de transição para os trabalhos em campo, o jogador tem realizado atividades em dois períodos, com foco no fortalecimento muscular e na preparação física. Enquanto os companheiros viajaram para enfrentar o Haiti, Neymar permaneceu na concentração e participou de mais uma sessão de treinamento.

Além da ausência na estreia contra o Marrocos, o atacante também ficou fora da lista de relacionados para o compromisso desta sexta-feira. A comissão técnica mantém cautela e evita estabelecer uma data para o retorno do camisa 10.

Novo visual chama atenção nas redes sociais

Mesmo afastado dos gramados, Neymar voltou a ser assunto nas redes sociais. Nesta sexta-feira (19), o atacante renovou o corte de cabelo pela segunda vez durante a Copa do Mundo. O novo visual foi divulgado pelo cabeleireiro Everson Perninha, responsável pelo estilo do jogador.

A mudança ocorreu poucos dias após Neymar aparecer com um moicano de pontas descoloridas, adotado no início da preparação para o Mundial. Apesar da recuperação da lesão, o craque segue integrado à rotina da Seleção Brasileira e acompanha de perto a campanha da equipe nos Estados Unidos.