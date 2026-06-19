Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Copa 2026 chevron right

Neymar vai jogar hoje? Saiba quando o atacante pode voltar a atuar pela Seleção Brasileira

Camisa 10 segue em recuperação muscular, ficou fora da viagem para a Filadélfia e deve ser preservado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti

Hannah Franco
fonte

Neymar vai jogar hoje? Entenda por que o camisa 10 ficou fora de Brasil x Haiti (Tarso Sarraf/O Liberal)

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Porém, uma das principais dúvidas da torcida brasileira já tem resposta: Neymar não estará em campo.

O camisa 10 da Seleção Brasileira permaneceu em Nova Jersey, onde a delegação mantém sua base durante o Mundial, para dar continuidade ao tratamento de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. A decisão foi tomada em conjunto pela comissão técnica de Carlo Ancelotti e pelo departamento médico.

VEJA MAIS

image Por que Neymar não viajou para jogo contra o Haiti? Veja motivo da ausência do camisa 10
Atacante permaneceu em Nova Jersey para manter o tratamento com a estrutura montada pela Seleção Brasileira

image Após anúncio da gravidez, Neymar reage sobre nova filha: 'Vou endoidar'
Jogador da Seleção Brasileira reagiu com bom humor após descobrir que ele e Bruna Biancardi esperam mais uma menina

A avaliação da equipe foi de que a viagem até a Filadélfia poderia prejudicar parte do cronograma de recuperação do atacante, já que a estrutura disponível em Nova Jersey oferece melhores condições para os trabalhos físicos e fisioterápicos.

Neymar segue em tratamento nos Estados Unidos

Em fase de transição para os trabalhos em campo, o jogador tem realizado atividades em dois períodos, com foco no fortalecimento muscular e na preparação física. Enquanto os companheiros viajaram para enfrentar o Haiti, Neymar permaneceu na concentração e participou de mais uma sessão de treinamento.

Além da ausência na estreia contra o Marrocos, o atacante também ficou fora da lista de relacionados para o compromisso desta sexta-feira. A comissão técnica mantém cautela e evita estabelecer uma data para o retorno do camisa 10.

Novo visual chama atenção nas redes sociais

Mesmo afastado dos gramados, Neymar voltou a ser assunto nas redes sociais. Nesta sexta-feira (19), o atacante renovou o corte de cabelo pela segunda vez durante a Copa do Mundo. O novo visual foi divulgado pelo cabeleireiro Everson Perninha, responsável pelo estilo do jogador.

A mudança ocorreu poucos dias após Neymar aparecer com um moicano de pontas descoloridas, adotado no início da preparação para o Mundial. Apesar da recuperação da lesão, o craque segue integrado à rotina da Seleção Brasileira e acompanha de perto a campanha da equipe nos Estados Unidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Neymar

Seleção brasileira

Copa do Mundo

Copa 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda