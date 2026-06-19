Brasil x Haiti: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/06) da Copa do Mundo

Brasil x Haiti disputam hoje, sexta-feira (19/06), a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Onde assistir Brasil x Haiti ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e YouTube da CBN.

Como chegam as equipes?

O Brasil estreou na Copa do Mundo com empate por 1 a 1 diante do Marrocos e busca sua primeira vitória na competição para se aproximar da classificação às oitavas de final. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tenta ajustar o desempenho após uma atuação abaixo do esperado na primeira rodada.

Já o Haiti perdeu na estreia para a Escócia por 1 a 0 e chega pressionado para o confronto. A equipe precisa pontuar para seguir com chances de classificação no Grupo C e aposta em um jogo mais reativo diante dos brasileiros.

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Brasil x Haiti: prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedsonr; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.

Ficha técnica

Brasil x Haiti

Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo C

Data: 19 de junho de 2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e YouTube da CBN