Brasil x Haiti: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/06) da Copa do Mundo
Seleções entram em campo nesta sexta-feira pela segunda rodada do Grupo C; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo.
Brasil x Haiti disputam hoje, sexta-feira (19/06), a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
Onde assistir Brasil x Haiti ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e YouTube da CBN.
Como chegam as equipes?
O Brasil estreou na Copa do Mundo com empate por 1 a 1 diante do Marrocos e busca sua primeira vitória na competição para se aproximar da classificação às oitavas de final. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tenta ajustar o desempenho após uma atuação abaixo do esperado na primeira rodada.
Já o Haiti perdeu na estreia para a Escócia por 1 a 0 e chega pressionado para o confronto. A equipe precisa pontuar para seguir com chances de classificação no Grupo C e aposta em um jogo mais reativo diante dos brasileiros.
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Brasil x Haiti: prováveis escalações
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedsonr; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.
Ficha técnica
Brasil x Haiti
Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo C
Data: 19 de junho de 2026
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e YouTube da CBN
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