México vai jogar a Copa do Mundo com camisa inspirada em 'Chaves'? Entenda

Nos últimos meses, circularam pelas mídias sociais algumas informações alegando que a Seleção do México lançou uma camisa inspirada no seriado "Chaves" para os atletas jogarem durante a Copa do Mundo de 2026 No entanto, segundo a ferramenta de checagem do portal G1, o "Fato ou Fake", o design da camisa é completamente falso, logo a divulgação trata-se da reprodução de uma fake news na internet.

Em uma das publicações falsas, o suposto uniforme com listras horizontais nas cores bege, preto e branco, e uma faixa diagonal laranja, aparece fazendo referência às roupas do personagem Chaves, interpretado por Roberto Bolaños. Na sequência, a legenda do post sugere que os atletas mexicanos serão os "favoritos" por conta da camisa criativa. "A seleção do México vai ser a queridinha dessa Copa com esse novo uniforme", dizia.

Ao ficar com dúvidas sobre a veracidade, o "Fato ou Fake" mostrou a camisa à Adidas, que confirmou que o uniforme é falso. "É falso. As camisas principais das seleções patrocinadas pela Adidas, como o caso do México, foram lançadas em 5 de novembro de 2025. A camisa principal da seleção mexicana é verde, com detalhes em verde escuro. A segunda camisa foi lançada em 20 de março de 2026. Ela é branca, com detalhes em preto e vermelho. O México ainda teve uma terceira camisa, preta, que foi lançada, agora, em 11 de maio", disse a Adidas ao G1.

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Mais pesquisas confirmaram a fake news da camisa do México

Além de confirmar com a Adidas, o "Fato ou Fake" do G1 também fez a pesquisa da imagem da camisa mexicana no Google Lens, uma ferramenta que permite verificar se já existe algum conteúdo sobre a fotografia na internet. Logo, com o resultado da pesquisa, apareceu um post do autor da camisa, publicado no dia 15 de março deste ano, em que ele explica que o intuito da criação era apenas um conceito não oficial.

"Em 2024, criei este conceito da seleção mexicana, me inspirando no seriado 'Chaves'. Há algumas semanas, porém, ele voltou a viralizar em diversos veículos esportivos do Brasil, com uma recepção muito positiva. Vale esclarecer que o objetivo do design é transformar um personagem em uma peça esportiva, priorizando o simbolismo em vez dos 'padrões estéticos' modernos", ressaltou o autor da camisa na legenda da publicação.

Veja abaixo a camisa oficial da seleção mexicana para a Copa 2026:

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)