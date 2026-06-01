R70: 'A minha ideia é que vamos ganhar', diz Ancelotti sobre a Copa do Mundo

Tênis

João Fonseca será o primeiro brasileiro a disputar as quartas de final de Roland Garros desde Gustavo Kuerten, há 22 anos.

Presidência

O candidato de direita Abelardo de la Espriella e o senador de esquerda Iván Cepeda vão disputar o segundo turno na Colômbia.

SAÚDE

CAOS

Com pagamentos da Secretaria Municipal de Saúde em atraso desde setembro do ano passado, ortopedistas, anestesiologistas e neurocirurgiões que prestam serviços para a Prefeitura de Belém vão suspender os atendimentos a partir de hoje. A notícia cai feito uma bomba para centenas de pacientes que aguardam por cirurgias. O calote do município de Belém nos prestadores de saúde que atendem à população, via Sistema Único de Saúde, se tornou alvo de uma investigação do Ministério Público Estadual. Aos médicos, o promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio e da Moralidade Administrativa de Belém informou que reconhece a gravidade da gestão municipal e os indícios de irregularidades na gestão dos recursos vinculados.

DESVIO

Os recursos vinculados são enviados pela União, via Fundo Nacional de Saúde, para que a Sema pague os profissionais que fizeram atendimentos dos pacientes do SUS. Legalmente, esses pagamentos precisam ser feitos até o quinto dia útil do mês subsequente, mas em Belém há pagamentos pendentes desde 2024 e a atual gestão tem atrasado os repasses desde setembro do ano passado. Na prática significa que a prefeitura recebeu o dinheiro, mas não pagou aos profissionais e clínicas. Para completar o descaso, a Sesma sequer respondeu a ofício do Ministério Público enviado no início deste mês.

DESRESPEITO

Informalmente, pessoas ligadas à prefeitura afirmam que a única forma de garantir os pagamentos seria os médicos se articularem “com algum deputado federal para conseguir uma emenda parlamentar no valor da dívida”. Ou seja, tudo leva a crer que o dinheiro repassado pela União foi desviado para outras despesas. Sem previsão de receber, os profissionais decidiram suspender o atendimento. A sugestão foi recebida como mais um sinal do descaso da prefeitura com a população, maior prejudicada com a falta de compromisso do município, com profissionais que prestam serviço essencial.

BAGUNÇA

A falta de pagamentos não é o principal, mas não o único ponto de atrito dos profissionais que prestam serviços ao município de Belém. Muitos deles estão tendo problemas com a Receita Federal por inconsistências na declaração do Imposto. O motivo é que o município não forneceu aos médicos o Informe de Rendimentos Pessoa Física, documento indispensável para fins de declaração do Imposto de Renda e também fez os registros nos sistemas da Receita referentes às retenções feitas na fonte.

OFÍCIO

Os profissionais enviaram ofício à Secretaria Municipal de Saúde pedindo que o problema seja resolvido e ameaçam ir à Justiça contra o município para terem acesso aos dados sem os quais não conseguem prestar contas ao Leão.

GOELDI

CONQUISTA

O Museu Goeldi conquistou o 13º Prêmio Fundação BB de Novas Tecnologias Sociais com o projeto Dicionários Multimídia de Línguas Indígenas. A vitória do projeto, desenvolvido em parceria com povos da Amazônia e Universidade do México, foi anunciada durante cerimônia em Brasília, na noite da última sexta-feira (29). O prêmio foi recebido pela pesquisadora da instituição Ana Vilacy Galúcio, coordenadora do projeto, e pelo professor Mário Puruborá.

PREMIAÇÃO

A premiação é resultado de uma série de julgamentos técnicos e votação popular, e garante recursos financeiros para aplicação no projeto. Os dicionários são aplicativos bilíngues que combinam áudio, vídeo, imagens e textos para apoiar a documentação, o ensino e a revitalização de línguas indígenas em processo de extinção. Sete dicionários já estão em uso pelas comunidades, e outros dois estão em fase de conclusão.

JORNALISMO

LUTO

Sinônimo de repórter investigativo no Pará, o jornalista paraense Carlos Mendes que morreu ontem aos 76 anos vítima do câncer passou pelas principais redações do Estado. Em O LIBERAL, onde atuou por cerca de três décadas, foi repórter especial e se destacou pela cobertura dos poderes Judiciário e Legislativo. O jornalista também era apaixonado por Ufologia e foi nessa condição que também ganhou fama. Participou de documentários e escreveu o livro “Luzes do Medo – Relato de um Repórter na Operação Prato”, com registros da operação que entre 1977 e 1978 investigou a presença de Objetos Voadores Não Identificados no nordeste paraense.

EM POUCAS LINHAS

► Susto nos rios: uma embarcação de pequeno porte pegou fogo ontem, no Rio Mocoões, no município de Anajás, arquipélago do Marajó. A proprietária do barco confirmou o incidente e informou que transportava passageiros para uma festividade na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no rio Francês. Não houve feridos.

► Após vistoriar os abrigos para a população em situação de rua de Belém, o Ministério Público Federal anunciou que encaminhará um relatório que servirá como prova para a instrução das ações judiciais que tramitam contra o município de Belém e União na Justiça Federal. Entre os problemas apontados pelo MPF, após a vistoria, estão a ausência de ventilação adequada; falta de vistoria e certificação por órgãos como Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária e falta de segurança contra incêndio.

► A Secretaria de Sustentabilidade do Pará (Semas) renovou Acordo de Cooperação Técnica com Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) por mais cinco anos. Atualmente, o fundo ultrapassa R$ 110 milhões em recursos e é um dos principais mecanismos estaduais de financiamento ambiental da Amazônia brasileira.

► A morte, no último sábado, de um aluno de sete anos da escola municipal Remigio Fernandez, localizada em Mosqueiro, tem gerado temor por parte de pais e de outros alunos que se ressentem da falta de orientações da Secretaria Municipal de Saúde. O menino teria sido vítima de meningite. Os pais pedem que agentes da Sesma compareçam ao local para orientar sobre possíveis medidas para evitar outros casos, mas os apelos estariam sendo ignorados.

► Dados inéditos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que, a cada 30 segundos, uma mulher recebe medida protetiva concedida pela Justiça brasileira, devido a casos de violência doméstica. No 1º trimestre deste ano, foram concedidas 255.123 ferramentas de proteção à mulher em todo o país.