Vai à Copa do Mundo de 2026? Veja o que muda na emissão do visto para os EUA

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, marcada para começar em 11 de junho, torcedores que pretendem acompanhar os jogos diretamente nos Estados Unidos precisam se organizar com antecedência para a emissão do visto de entrada no país. A recomendação é que o processo seja iniciado o quanto antes, já que a demanda tende a crescer com a proximidade do evento.

Um dos pontos de atenção é o passaporte, que deve ter validade mínima de seis meses além do período previsto de permanência em território norte-americano.

Prioridade em agendamento

A boa notícia para os fãs de futebol é que haverá prioridade no agendamento de entrevistas para os vistos de turismo e negócios (B1/B2), voltados aos viajantes que irão acompanhar a competição. A maioria das partidas será disputada em solo norte-americano.

A iniciativa faz parte do FIFA Priority Appointment Schedule System (FIFA PASS), um sistema criado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para organizar e agilizar o atendimento da alta demanda de turistas durante o Mundial.

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Como acessar o FIFA PASS para os EUA

Confira o passo a passo para solicitar o agendamento prioritário por meio do sistema:

Faça login na conta FIFA.com : crie uma conta na plataforma e envie o formulário de adesão ao FIFA PASS;

: crie uma conta na plataforma e envie o formulário de adesão ao FIFA PASS; Inicie o processo de solicitação do visto: selecione o país onde fará o pedido, preencha o formulário DS-160 online, envie uma foto recente e realize o pagamento da taxa consular;

selecione o país onde fará o pedido, preencha o formulário DS-160 online, envie uma foto recente e realize o pagamento da taxa consular; Agende a entrevista: ao marcar a entrevista, informe que possui ingresso da FIFA. Se os dados cadastrados no FIFA PASS forem compatíveis com as informações do pedido de visto, o solicitante poderá ter acesso ao agendamento prioritário.

A expectativa é que o sistema facilite o fluxo de torcedores brasileiros e estrangeiros rumo aos Estados Unidos durante o maior evento de futebol do mundo, reduzindo filas e otimizando o processo de entrada no país.

Regras de entrada no Canadá e México

Como a Copa do Mundo de 2026 será disputada em mais de um país, torcedores brasileiros que planejam acompanhar os jogos precisam ficar atentos às exigências de entrada de cada destino. O planejamento da viagem pode exigir diferentes documentos, dependendo das cidades incluídas no roteiro.

Canadá: É necessário apresentar uma eTA (autorização eletrônica de viagem) ou visto, dependendo da nacionalidade do viajante.

É necessário apresentar uma ou visto, dependendo da nacionalidade do viajante. México: Geralmente, brasileiros não precisam de visto para turismo de curta duração. Entretanto, algumas situações específicas ou documentos de outros países podem exigir a emissão do visto.

Jogos do Brasil na fase de grupos

A Seleção Brasileira disputará três partidas na fase de grupos, todas em território norte-americano:

Brasil x Marrocos: 13 de junho , no Estádio MetLife, East Rutherford, Nova Jersey.

, no Estádio MetLife, East Rutherford, Nova Jersey. Brasil x Haiti: 19 de junho, no Lincoln Financial Field, Filadélfia, Pensilvânia.

no Lincoln Financial Field, Filadélfia, Pensilvânia. Brasil x Escócia: 24 de junho, no Hard Rock Stadium, Miami, Flórida.

Torcedores devem se organizar com antecedência para garantir que todos os documentos necessários estejam corretos, evitando problemas na entrada nos países e garantindo uma experiência tranquila durante o Mundial.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)