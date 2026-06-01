Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Vai à Copa do Mundo de 2026? Veja o que muda na emissão do visto para os EUA

Torcedores devem se organizar com antecedência para garantir que todos os documentos necessários estejam corretos

Gabrielle Borges
fonte

Imagem ilustrativa (Reprodução)

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, marcada para começar em 11 de junho, torcedores que pretendem acompanhar os jogos diretamente nos Estados Unidos precisam se organizar com antecedência para a emissão do visto de entrada no país. A recomendação é que o processo seja iniciado o quanto antes, já que a demanda tende a crescer com a proximidade do evento.

Um dos pontos de atenção é o passaporte, que deve ter validade mínima de seis meses além do período previsto de permanência em território norte-americano.

Prioridade em agendamento

A boa notícia para os fãs de futebol é que haverá prioridade no agendamento de entrevistas para os vistos de turismo e negócios (B1/B2), voltados aos viajantes que irão acompanhar a competição. A maioria das partidas será disputada em solo norte-americano.

A iniciativa faz parte do FIFA Priority Appointment Schedule System (FIFA PASS), um sistema criado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para organizar e agilizar o atendimento da alta demanda de turistas durante o Mundial.

VEJA MAIS

image Mudanças no visto para os Estados Unidos impactam paraenses; novas regras geram incertezas
Redução no prazo de renovação, registro obrigatório para imigrantes indocumentados e a criação do "gold card" mexem com os planos de quem deseja viajar ou viver em território estadunidense.


image EUA: estados processam governo Trump por taxa de US$ 100.000 para aplicações de Visto H-1B


image República Tcheca anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo com Patrik Schick

Como acessar o FIFA PASS para os EUA

Confira o passo a passo para solicitar o agendamento prioritário por meio do sistema:

  • Faça login na conta FIFA.com: crie uma conta na plataforma e envie o formulário de adesão ao FIFA PASS;
  • Inicie o processo de solicitação do visto: selecione o país onde fará o pedido, preencha o formulário DS-160 online, envie uma foto recente e realize o pagamento da taxa consular;
  • Agende a entrevista: ao marcar a entrevista, informe que possui ingresso da FIFA. Se os dados cadastrados no FIFA PASS forem compatíveis com as informações do pedido de visto, o solicitante poderá ter acesso ao agendamento prioritário.

A expectativa é que o sistema facilite o fluxo de torcedores brasileiros e estrangeiros rumo aos Estados Unidos durante o maior evento de futebol do mundo, reduzindo filas e otimizando o processo de entrada no país.

Regras de entrada no Canadá e México

Como a Copa do Mundo de 2026 será disputada em mais de um país, torcedores brasileiros que planejam acompanhar os jogos precisam ficar atentos às exigências de entrada de cada destino. O planejamento da viagem pode exigir diferentes documentos, dependendo das cidades incluídas no roteiro.

  • Canadá: É necessário apresentar uma eTA (autorização eletrônica de viagem) ou visto, dependendo da nacionalidade do viajante.
  • México: Geralmente, brasileiros não precisam de visto para turismo de curta duração. Entretanto, algumas situações específicas ou documentos de outros países podem exigir a emissão do visto.

Jogos do Brasil na fase de grupos

A Seleção Brasileira disputará três partidas na fase de grupos, todas em território norte-americano:

  • Brasil x Marrocos: 13 de junho, no Estádio MetLife, East Rutherford, Nova Jersey.
  • Brasil x Haiti: 19 de junho, no Lincoln Financial Field, Filadélfia, Pensilvânia.
  • Brasil x Escócia: 24 de junho, no Hard Rock Stadium, Miami, Flórida.

Torcedores devem se organizar com antecedência para garantir que todos os documentos necessários estejam corretos, evitando problemas na entrada nos países e garantindo uma experiência tranquila durante o Mundial.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copa do Mundo

Variedades

vistos para os eua
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda