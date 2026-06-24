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Jogador promete fazer corte de cabelo de Ronaldo se vencer a Copa do Mundo

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno foi autor dos dois gols na final contra os alemães durante a Copa de 2022

Victoria Rodrigues
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Muitos brasileiros gostaram da promessa do atacante alemão. (Foto: Reprodução/ Instagram @jamesleweling | Pinterest)

O atacante da Alemanha, Jamie Leweling, surpreendeu os brasileiros ao fazer uma promessa inusitada em uma coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (23), durante a Copa do Mundo. Enquanto comentava sobre suas expectativas com relação ao campeonato mundial, o atleta prometeu que, se a Alemanha vencer esta edição, ele fará o corte de cabelo "estilo Cascão" de Ronaldo Fenômeno, usado na Copa de 2002.

Alguns meses antes de iniciar a Copa do Mundo, o atacante já havia chamado a atenção por trocar a foto do perfil de sua conta no Instagram por uma montagem em que está a cabeça dele unida ao cabelo famoso de Ronaldo.

"Até a final ainda faltam alguns jogos, mas, se ganharmos a final, farei esse corte de cabelo. Essa é a minha promessa à Alemanha", prometeu o alemão Jamie Leweling à imprensa internacional.

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Ronaldo enviou uma camisa autografada ao atacante da Alemanha

Após saber da promessa do craque da Alemanha, o ex-jogador Ronaldo enviou uma camisa autografada do Brasil a Jamie Leweling como forma de reconhecimento pela atitude esportiva. "Vocês viram que mudei minha foto de perfil com esse corte de cabelo do Ronaldo. Foi só uma brincadeira, mas chamou tanta atenção que o próprio Ronaldo me mandou uma camisa. Um repórter brasileiro me entregou", revelou Leweling.

É importante ressaltar que o jogador Jamie é o camisa 9 da Alemanha, assim como Ronaldo Fenômeno também tinha o mesmo número gravado em sua camiseta da Seleção Brasileira. Além disso, no ano em que o craque brasileiro conquistou o pentacampeonato em 2002, ele foi o autor dos dois gols da partida final contra os alemães, disputa essa que ficou marcada para a história das Copas do Mundo.

A repercussão da promessa do alemão foi tanta que fãs de todo o mundo gostaram da ideia e elogiaram a coragem do atacante. "Honre a camisa 9 igual o Ronaldo fenômeno honrou", pediu uma seguidora brasileira. "Jamie Leweling, sendo honesto com o penteado e o brinco, está tão bom que você deveria fazer isso mesmo sem ganhar a Copa", disse um torcedor alemão. "Eu gostei da sua foto de perfil", comentou uma americana.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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