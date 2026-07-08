Final da Copa terá show do intervalo com BTS, Justin Bieber, Shakira e Madonna; veja detalhes

A final da Copa do Mundo deste ano terá uma novidade histórica: pela primeira vez, a decisão do torneio contará com um show do intervalo. A Fifa confirmou que a apresentação reunirá grandes nomes da música mundial, como Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS e Coldplay.

A proposta segue o modelo do Super Bowl, final da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, que tradicionalmente reúne grandes artistas em apresentações durante o intervalo.

Atrações de vários países estarão no espetáculo

O show terá representantes de diferentes nacionalidades. Entre os artistas confirmados estão o cantor canadense Justin Bieber, a colombiana Shakira, o grupo sul-coreano BTS, a americana Madonna, o nigeriano Burna Boy, o maestro venezuelano Gustavo Dudamel e a banda britânica Coldplay.

O coral americano PS22 Chorus também fará parte da apresentação, que promete reunir música, entretenimento e cultura durante a decisão do Mundial.

Shakira e Burna Boy já participaram da abertura da Copa

Dois dos nomes confirmados para o show do intervalo já estiveram presentes na cerimônia de abertura da competição. Shakira e Burna Boy se apresentaram antes da partida entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, jogo que marcou o início da Copa do Mundo.

A apresentação não será formada apenas por atrações musicais. Os personagens dos Muppets, da tradicional animação infantil, também terão uma participação especial durante o intervalo da final.

VEJA MAIS



Evento terá ação voltada para educação infantil

Além do entretenimento, o show terá uma causa social. A apresentação será realizada em apoio ao Fifa Global Citizen Education Fund, projeto da Fifa voltado para ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças ao redor do mundo.

“Representar a Copa do Mundo Fifa, um evento que une o mundo como nenhum outro, é uma grande honra. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais por saber que ele ajudará a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo”, afirmou Justin Bieber.

A competição está atualmente na fase de quartas de final, com os confrontos entre França x Marrocos, Espanha x Bélgica, Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça. A decisão da Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de julho, no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 16h (horário de Brasília).

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)