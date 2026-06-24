Brasil x Escócia: odds apontam favoritismo brasileiro, mas mercado vê jogo travado na Copa do Mundo

Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio de Miami, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026™.

A partida coloca frente a frente o líder do Grupo C e a terceira colocada, em um duelo que pode ser decisivo para a classificação. Mesmo com mudanças na escalação, como a ausência de Raphinha e a presença de Neymar, o mercado de apostas aponta favoritismo da Seleção Brasileira.

Brasil é favorito, indicam as odds

As casas de apostas indicam um amplo favoritismo da Seleção Brasileira para vencer o confronto. No mercado de resultado final (1X2), as cotações apontam:

Vitória do Brasil : entre 1.32 e 1.38;

: entre 1.32 e 1.38; Empate: entre 4.80 e 5.95;

Vitória da Escócia: entre 8.5 e 10.5.

Isso mostra que o triunfo do Brasil é o resultado mais provável, enquanto uma vitória escocesa é considerada uma grande zebra. A odd mais baixa para a vitória brasileira é 1.38 na Betano, reforçando a superioridade técnica esperada.

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Mercado prevê jogo com poucos gols

As projeções para Escócia x Brasil também apontam para um jogo com poucos gols. O mercado de apostas indica uma tendência de partida mais fechada do que o comum para a Seleção. No mercado de total de gols, as cotações são:

Menos de 1.5 gols: odd de 4.00 (probabilidade implícita de cerca de 25%);

Mais de 1.5 gols: odds próximas de 1.25 a 1.30 em algumas casas.

Este cenário sugere um placar apertado, talvez decidido por apenas um gol. A análise reforça a expectativa de um jogo travado, com a Escócia priorizando a defesa e o Brasil focado no controle da posse e do resultado.

Escalação e contexto da partida

O Brasil terá ajustes no setor ofensivo, com Raphinha ausente por lesão e Neymar disponível para entrar durante o jogo. A Escócia, por sua vez, deve adotar uma estratégia conservadora, focando na defesa e em transições rápidas.

Este contexto corrobora as odds: o favoritismo brasileiro, mas com a expectativa de dificuldade para construir um placar elástico. A comunidade e os tipsters também preveem uma vitória do Brasil por margem curta, com baixa produção ofensiva da Escócia.

Confira as odds médias para Escócia x Brasil

A seguir, as odds médias encontradas no mercado para o confronto:

Vitória da Escócia: 8.5 a 10.5;

Empate: 4.8 a 5.95;

Vitória do Brasil : 1.32 a 1.38;

: 1.32 a 1.38; Menos de 1.5 gols: 4.00;

Mais de 1.5 gols: cerca de 1.25.

Em resumo, as odds para Escócia x Brasil na Copa do Mundo de 2026 indicam um claro favoritismo brasileiro, porém com forte expectativa de um jogo com poucos gols. A tendência é de uma partida controlada pela Seleção, mas com provável dificuldade para converter sua superioridade em um placar elástico.

A bola rola às 19h (de Brasília), em Miami, e o resultado pode consolidar o Brasil na liderança do Grupo C.

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