Brasil x Escócia: se perder, como fica a Seleção na Copa? Confira se classificação ainda é possível

A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta-feira (24) pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Líder da chave com quatro pontos, o Brasil busca confirmar sua classificação para os 16 avos de final.

Uma derrota para os escoceses, no entanto, pode alterar a situação do time brasileiro. A equipe comandada por Carlo Ancelotti pode perder a liderança e ter sua posição final na tabela redefinida.

A queda na classificação dependerá do resultado do outro jogo do grupo e pode afetar o caminho do Brasil no mata-mata.

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Brasil pode mudar de posição no Grupo C

Se o Brasil for derrotado pela Escócia, a Seleção permanecerá com quatro pontos. Os escoceses, por sua vez, somarão seis pontos e assumirão a liderança provisória do grupo.

A classificação final da equipe dependerá também do resultado da partida entre Marrocos e Haiti, que será disputada no mesmo horário.

Cenários para a Seleção em caso de derrota

Os possíveis cenários para o Brasil, caso perca para a Escócia, são:

Se Marrocos vencer o Haiti, o time marroquino chegará a sete pontos, e o Brasil terminará em terceiro lugar.

terminará em terceiro lugar. Se Marrocos empatar, atingirá cinco pontos e também ficará à frente do Brasil , que encerrará a fase de grupos na terceira colocação.

, que encerrará a fase de grupos na terceira colocação. Se Marrocos perder para o Haiti, ambas as equipes terminarão com quatro pontos. Neste caso, a posição final será definida por critérios de desempate, como saldo de gols e gols marcados.

Classificação ainda é possível para o Brasil

Mesmo terminando em terceiro lugar no Grupo C, o Brasil pode garantir uma vaga nos 16 avos de final. A classificação ocorre por meio do sistema de melhores terceiros colocados, adotado na Copa do Mundo de 2026.

Uma derrota, no entanto, pode resultar em um caminho mais complicado no mata-mata. A Seleção pode enfrentar seleções mais fortes já na primeira fase eliminatória.

Por isso, a última rodada será decisiva. Além do confronto contra a Escócia, a Seleção Brasileira acompanhará atentamente o resultado de Marrocos e Haiti. Isso definirá sua posição definitiva no Grupo C e seu adversário na próxima fase.

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