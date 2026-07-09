Árbitro com histórico em Re-Pa pode apitar semifinal ou até a final da Copa do Mundo

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, conhecido dos torcedores de Remo e Paysandu por já ter comandado diversos clássicos Re-Pa e partidas envolvendo os dois clubes, desponta como um dos principais candidatos para apitar uma das semifinais, a disputa do terceiro lugar ou até mesmo a final da Copa do Mundo de 2026.

Após receber avaliações positivas da Comissão de Arbitragem da Fifa, o goiano consolidou seu prestígio no torneio. Até agora, ele esteve à frente da partida de abertura entre México e África do Sul, do confronto entre Noruega e Senegal pela fase de grupos e das oitavas de final entre Holanda e Marrocos, sequência que reforça a confiança da entidade em seu trabalho.

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Quartas de final ainda podem render nova escala

A Fifa ainda não confirmou os árbitros de dois confrontos das quartas de final: Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça.

No entanto, a possibilidade de Wilton comandar o duelo dos argentinos é considerada pequena. A entidade costuma evitar designações que possam gerar conflitos de nacionalidade ou de confederação, o que faz com que o brasileiro tenha mais chances de ser escalado para o confronto entre ingleses e noruegueses.

Fifa avalia diversos critérios para definir os árbitros

A escolha dos árbitros para semifinal e final vai além do desempenho técnico. A Fifa leva em consideração fatores como os países classificados, possíveis conflitos de nacionalidade, equilíbrio entre confederações e até o histórico de escalas durante a competição.

Outro aspecto analisado é a possibilidade de um mesmo árbitro comandar tanto o jogo de abertura quanto a decisão da Copa, situação considerada rara, mas que não está descartada.

Caso não seja escolhido para a final, Wilton segue como forte candidato para uma das semifinais ou para a disputa do terceiro lugar.

Histórico com o RexPa

O árbitro goiano também é velho conhecido do futebol paraense. Nos últimos anos, Wilton Pereira Sampaio esteve à frente de partidas importantes envolvendo Remo e Paysandu, incluindo clássicos Re-Pa e confrontos decisivos por competições nacionais e regionais.

Um dos jogos mais marcantes ocorreu na semifinal da Copa Verde de 2023, quando comandou a vitória do Remo por 1 a 0 sobre o Paysandu, no Mangueirão. Apesar do resultado, o Papão conseguiu reverter a vantagem na partida de volta e avançou à decisão do torneio.

Wilton também apitou o clássico válido pela Série C de 2021, vencido pelo Remo por 1 a 0, além de partidas recentes da Série A e Copa do Brasil envolvendo o Leão Azul.

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