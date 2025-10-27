Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Zona Verde da COP 30 será aberta ao público e terá acesso livre

Espaço interativo e cultural aproximará a população da agenda climática, com atrações gratuitas e para todas as idades.

Jéssica Nascimento
fonte

Espaço contará com exposições, oficinas, debates, apresentações artísticas, instalações imersivas, eventos culturais e shows. (Foto: Rafael Medelima | COP30)

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será sediada no Parque da Cidade, em Belém — um dos legados permanentes que o evento deixará para a capital paraense. O espaço será dividido em duas áreas principais: a Zona Azul, voltada às delegações oficiais e às negociações entre países, e a Zona Verde, aberta ao público e dedicada ao diálogo entre sociedade civil, setor privado e governos sobre soluções sustentáveis.

A chamada Green Zone, administrada pelo governo federal, será o ambiente público da COP 30, onde instituições, comunidades tradicionais, jovens, organizações não governamentais e representantes de diferentes setores poderão trocar experiências, apresentar projetos e compartilhar iniciativas de inovação e tecnologia voltadas à crise climática. Além disso, será um local de convivência e lazer gratuito para todos.

image A Zona Verde, também chamada de Green Zone, é a área pública da COP30, administrada pelo governo federal. (Foto: Rafael Medelima | COP30)

Diferentemente da Zona Azul, o acesso à Zona Verde será totalmente livre, sem necessidade de credenciamento prévio — tanto para visitantes quanto para a imprensa.

Segundo Pedro Pontual, secretário-adjunto da Casa Civil e facilitador do Processo de Segurança Pública da COP 30, a proposta é ampliar a participação da sociedade.

“Enquanto a Zona Azul abriga as negociações entre os Estados, a Green Zone será um espaço aberto para que todos possam interagir, participar e viver a experiência da conferência”, explicou.

Pontual destacou ainda que o espaço foi planejado para garantir ampla participação sem comprometer a segurança. “Haverá controle de entrada com detectores de metais e inspeção por raio-X. Assim, conseguimos assegurar a proteção necessária, mas sem a burocracia do credenciamento antecipado”, afirmou.

Estrutura e programação

A Zona Verde contará com exposições, oficinas, debates, apresentações artísticas, instalações imersivas, eventos culturais e shows. As atividades abordarão temas como sustentabilidade, biodiversidade, inovação e juventude, promovendo um ambiente educativo e interativo.

O local também terá hubs temáticos voltados a temas como financiamento climático e tecnologias limpas, incentivando empresas, organizações e visitantes a apresentarem ideias e soluções práticas para os desafios ambientais.

Objetivos da Zona Verde

  • Destacar o protagonismo de ministérios, governos locais, parlamento e sistema de justiça na agenda climática;
  • Dar visibilidade à ciência amazônica, aos povos indígenas e às comunidades tradicionais;
  • Mostrar as soluções sustentáveis e inovadoras do setor privado brasileiro;
  • Garantir ampla participação da sociedade civil, incluindo movimentos sem status oficial de observador na COP;
  • Engajar e sensibilizar a população de Belém, fortalecendo o vínculo entre o território e a pauta climática.

Espaço de lazer e convivência

Além de sua função ambiental e educativa, a Zona Verde foi planejada como um espaço de lazer gratuito e ponto turístico para Belém. Inaugurado em junho, o local recebeu cerca de 700 mil visitantes em dois meses, atraídos por áreas de convivência e práticas esportivas.

image Espaço, que será reaberto ao público após a conferência, conta com parque aquático, quadras esportivas, academias ao ar livre, ciclovias, playgrounds e uma pista de skate de padrão olímpico. (Foto: Rafael Medelima | COP30)

O parque oferece parque aquático, quadras, academias ao ar livre, ciclovias, playgrounds com esguichos de água e uma pista de skate em padrão olímpico. O espaço foi temporariamente fechado para a montagem das estruturas da COP 30 e será reaberto à população após o término do evento.

 

