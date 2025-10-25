Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Secult esclarece chamada pública para apresentações culturais de órgãos públicos na COP 30

Secretaria reforça que iniciativa não é edital com repasse financeiro e que artistas da sociedade civil serão contratados por meio de credenciamento específico.

Jéssica Nascimento
fonte

Zona verde (green zone) que será usada na COP 30. (Foto: Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) esclareceu que a chamada para inscrição de apresentações culturais promovidas por órgãos públicos não se trata de um edital, mas de um procedimento administrativo voltado ao planejamento e à organização das propostas que irão compor a programação do Pavilhão Pará, localizado na Zona Verde da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

De acordo com a Secult, o edital de chamamento público é um instrumento jurídico utilizado para selecionar entidades da sociedade civil em parcerias que envolvem repasse financeiro. Já a chamada pública, como a que está em andamento, tem caráter administrativo e não prevê repasses, servindo apenas para estruturar a participação de instituições públicas nas atividades culturais do evento.

As apresentações de artistas da sociedade civil serão contratadas diretamente pela Secult, por meio de editais de credenciamento. Um deles é o Edital nº 10/2025 – Artistas, Profissionais, Fazedores e Fazedoras da Cultura, publicado no Diário Oficial nº 36.314, de 30 de julho de 2025, que prevê remuneração conforme valores definidos no próprio edital.

VEJA MAIS

image Secult abre inscrições culturais para o Pavilhão Pará na Green Zone durante a COP30 em Belém
Inscrições vão até o dia 29 de outubro e podem ser feitas por formulário eletrônico

A ordem das apresentações será definida por uma Comissão Curatorial, instituída pela Portaria nº 382, de 14 de outubro de 2025 (publicada no Diário Oficial nº 36.399), e composta por representantes da Secult, da Fundação Cultural do Pará e da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Ao final, a Secretaria reafirmou o compromisso com a valorização do fazer cultural, a transparência nos processos de seleção e o fortalecimento da presença da cultura amazônica na COP 30, por meio de ações institucionais e instrumentos de fomento à sociedade civil.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

secult

secult pará

cultura
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda