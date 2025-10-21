Secult abre inscrições culturais para o Pavilhão Pará na Green Zone durante a COP30 em Belém

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abriu nesta terça-feira (21) as inscrições para a seleção de apresentações culturais que farão parte da programação oficial do Pavilhão Pará, espaço do Estado na Green Zone da COP30. A conferência será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, no Parque da Cidade, em Belém.

A chamada é voltada a órgãos públicos estaduais e municipais interessados em apresentar atividades culturais durante o evento. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico, disponível no site da Secult, até 23h59 do dia 29 de outubro de 2025, no horário de Belém.

Seleção valoriza diversidade da cultura paraense

Segundo a secretaria, o objetivo é montar uma programação de apresentações de até 50 minutos, que representem a diversidade e a criatividade da cultura paraense dentro do contexto da agenda climática global. A participação é voluntária e gratuita.

As propostas serão avaliadas por um comitê técnico da Secult, com base em critérios como pertinência temática, pluralidade e capacidade de mobilização. O resultado final será divulgado no site oficial da secretaria no dia 3 de novembro de 2025.

Serviço

Edital: www.secult.pa.gov.br/editais

Acesse aqui o formulário de inscrição

Período de inscrição: 21 a 29 de outubro de 2025 (até 23h59, horário de Belém)

Dúvidas: dc.secultpa@gmail.com.