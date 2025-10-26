Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Curro Velho sediará 'Cidade das Juventudes' durante a COP 30 e vai promover intercâmbio e debates

Espaço será voltado as discussões sobre clima, gênero e diversidade, com atividades culturais e formação política

O Liberal
fonte

Fundação Cultural do Pará recebe iniciativa da Secretaria Nacional de Juventude com debates e alojamento para jovens ativistas (Helena Sarai / FCP)

Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), no próximo mês, Belém receberá um espaço voltado à mobilização da juventude global. A Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio do Núcleo de Oficinas Curro Velho, firmou parceria com a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) para sediar a “Cidade das Juventudes”, que funcionará de 9 a 21 de novembro. O local servirá como ponto de alojamento, convivência e articulação de jovens ativistas brasileiros e de outros países envolvidos no debate climático.

Segundo a diretora do Núcleo de Oficinas Curro Velho, Celeste Iglesias, a iniciativa reforça o papel da FCP na promoção da cultura e da integração social. “Será um momento importante para dar visibilidade ao nosso trabalho e atrair novas parcerias”, disse.

A Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, é responsável pelo financiamento da estrutura, com apoio do Ministério das Mulheres e da equipe campeã de juventude da COP 30, responsável por articular a participação de jovens nos debates climáticos.

De acordo com Guilherme Barbosa, diretor de Programas e Projetos da SNJ, o espaço busca garantir protagonismo à juventude dentro da agenda climática. “Nós estamos chamando de Cidade das Juventudes no período da COP porque o espaço será um grande ponto de convergência e hospedagem para os jovens. Queremos colocar as juventudes no centro da agenda da ação climática global, como protagonistas desse processo de enfrentamento às mudanças e da construção de um futuro que consiga adiar o fim do mundo”, afirmou.

A “Cidade das Juventudes” funcionará como um fórum paralelo à programação oficial da conferência, com debates, plenárias, oficinas e atividades culturais. Entre os assuntos serão discutidos estão gênero e clima, juventude e clima, e questão racial e clima.

Segundo Guilherme, o foco será acolher jovens do Sul Global, que enfrentam mais dificuldades logísticas para participar do evento. “Vamos priorizar o acolhimento desses jovens para o alojamento, que sabemos que enfrentam mais desafios do que os jovens do Norte Global”, acrescentou.

O espaço da FCP também será voltado à formação e qualificação da juventude para os debates internacionais. “Essa incidência da juventude se dá muito pela capacidade de organização e pelo fato de os grupos já estarem inseridos em diversos espaços de discussão. Também atuamos pensando em preparar os jovens para esse nível de debate”, destacou o diretor de Programas e Projetos da SNJ.

