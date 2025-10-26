Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Crea-PA é selecionado para integrar a AgriZone da COP30

Projeto aborda ações práticas desenvolvidas no arquipélago do Marajó, voltadas para infraestrutura resiliente, inovação social e desenvolvimento sustentável

Gabi Gutierrez
fonte

Zona verde (green zone) que será usada na COP 30. (Foto: Agência Pará)

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) foi selecionado para integrar a Agri Zone e Green Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro de 2025, em Belém. A participação torna o órgão o único conselho profissional brasileiro oficialmente confirmado na área voltada à sociedade civil da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Entre os dias 10 e 21 de novembro, o CREA-PA manterá um estande fixo na Green Zone e também participará da AgriZone, espaço coordenado pela Embrapa. No dia 19 de novembro, às 17h30, o Conselho apresentará o trabalho técnico “Engenharia Pública na Amazônia: Soluções Técnicas para Adaptação Climática e Bioeconomia Territorial no Marajó”. O projeto destaca ações práticas desenvolvidas no arquipélago do Marajó, com foco em infraestrutura resiliente, inovação social e desenvolvimento sustentável, integrando o conhecimento técnico da engenharia à valorização territorial e à bioeconomia regional.

Para a presidente do CREA-PA, Adriana Falconeri, a presença do Conselho na conferência é uma oportunidade de mostrar o protagonismo da engenharia amazônica nas discussões sobre mudanças climáticas. “Estar na Green Zone é representar o conhecimento técnico da Amazônia e mostrar que a engenharia é essencial para transformar compromissos climáticos em ações reais”, afirmou.

Em seguida, o vice-presidente do CREA-PA, Everton Ruggeri, destacou a importância do Sistema Confea e Mútua no evento. “Grande parte das soluções discutidas e da forma como as mudanças climáticas serão operacionalizadas passam necessariamente pelas mãos dos nossos profissionais das engenharias, da agronomia e das geociências. São mais de 322 títulos profissionais atuando diretamente na produção de energia sustentável, na gestão dos recursos hídricos, na agricultura sustentável, na infraestrutura resiliente das cidades, na preservação ambiental, no manejo florestal e em tantas outras atividades sob responsabilidade de nossos profissionais”, afirmou.

Ruggeri ressaltou ainda que a COP30 não será apenas uma conferência que passará por Belém e pelo Brasil, mas deixará um legado. “Esse legado será, sem sombra de dúvidas, resultado da contribuição dos nossos profissionais amazônicos e brasileiros, que podem mostrar sua capacidade técnica, inovação e responsabilidade para liderar o desenvolvimento sustentável, a transição energética e toda a base técnica necessária para enfrentar as mudanças climáticas”, completou.

A participação do CREA-PA na COP30 deve ampliar o diálogo entre ciência, técnica e sociedade, inserindo as engenharias amazônicas nas discussões que vão orientar as políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas nos próximos anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda