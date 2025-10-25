Exposição de latas de bebidas gigantes conscientiza sobre circularidade e sustentabilidade em Belém

Belém se prepara para receber a exposição Art na Lata, intervenção urbana que ocorrerá durante a programação da COP30. A iniciativa apresentará 15 esculturas gigantes em formato de latas de bebidas de alumínio, cada uma com 1,9 metro de altura, 1 metro de diâmetro e customizadas por artistas paraenses de diferentes estilos e linguagens visuais.

A visitação será gratuita e estará aberta ao público entre os dias 9 e 21 de novembro, incluindo sábados e domingos, na Praça da Bandeira, como parte das ações oferecidas na Freezone Cultural Action, espaço cultural com programação diversa de diálogos, cultura e participação popular.

A mostra valoriza a lata de alumínio para bebidas como a embalagem mais reciclada do Brasil. Durante a conferência que coloca a capital paraense no centro das discussões globais sobre sustentabilidade, a exposição visa conscientizar o público sobre os impactos positivos da reciclagem e do consumo consciente.

A Art na Lata propõe uma reflexão sobre sustentabilidade e expressão artística, unindo propósito, impacto social e cultura por meio de grandes esculturas que valorizam a reciclagem e a criatividade. A co-curadoria é assinada pela produtora cultural paraense Lana Machado e por Catherine Duvignau, CEO da Toptrends, empresa à frente da iniciativa por meio da Trends. “A Art na Lata é uma intervenção que une propósito, impacto positivo e entretenimento, reforçando o poder da arte e da reciclagem na transformação para um mundo sustentável”, afirma Catherine Duvignau.

Para Lana Machado, “a escolha por artistas locais reforça a valorização da cultura paraense, levando os artistas regionais para dentro das discussões da COP30”. Entre os 16 artistas, estão nomes de destaque nacional e internacional, como Moara Tupinambá, artista indígena premiada que já expôs na Bienal de Sydney (Austrália) e na Áustria; Odair Mindello, representado por galeria em Nova York; Geraldo Teixeira, referência nas artes visuais paraenses; Drika Chagas, que realizou residências artísticas na França e em Guadalupe; e Jorge Eiró, presente em mostras no Brasil e no exterior.

Sustentabilidade que inspira

Para a Novelis, patrocinadora da exposição Art na Lata, o projeto reflete o compromisso da empresa com a criação de um mundo sustentável por meio da circularidade do alumínio, destacando a reciclagem das latas de bebidas pós-consumo, um exemplo de sucesso em nível nacional e internacional.

“A economia circular é a base do nosso modelo de negócio. Por meio da arte, criamos um chamado para que o público se conscientize sobre o impacto positivo que a reciclagem do alumínio, especialmente das latinhas de bebidas, gera para a sociedade e para o planeta, contribuindo diretamente com a descarbonização e combate às mudanças climáticas. A exposição chama a atenção para a causa e esperamos, com isso, criar um senso coletivo”, afirma Aline Doro, gerente de Comunicação e Responsabilidade Social da Novelis América do Sul.

De acordo com a Recicla Latas, o Brasil reciclou, em 2024, 97,3% das latas de alumínio para bebidas destinadas ao consumo, colocando-o, pelo 16º ano consecutivo, entre os líderes globais no reaproveitamento desse material. Deste total, aproximadamente 20 bilhões de latas, provenientes do mercado nacional, foram reaproveitadas pela Novelis no mesmo período, o que representa cerca de 60% de todo o alumínio reciclado no país.

Esse desempenho reforça o papel estratégico da reciclagem na redução das emissões de carbono. O reaproveitamento do alumínio consome até 95% menos energia e emite significativamente menos gases de efeito estufa em comparação à produção primária. Além disso, a cadeia da reciclagem movimenta a economia local, gerando renda para mais de 800 mil famílias envolvidas na coleta seletiva em todo o Brasil.

Após a exibição na Freezone Cultural Action, a Art na Lata seguirá em itinerância por Belém, com nova montagem no shopping localizado na Av. Centenário, a partir de 25 de novembro, ampliando o acesso à mostra cultural e dando continuidade ao diálogo sobre reciclagem de alumínio.

Serviço:

Exposição Art na Lata

Onde: Praça da Bandeira, Belém (PA) – Freezone Cultural Action

Quando: de 9 a 21 de novembro de 2025

Entrada gratuita